FOTO: Dan odprtih čebelnjakov tudi v Krškem

9.6.2017 | 15:00

Novo mesto, Krško - Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s čebelarskimi društvi in čebelarji v teh dneh organizira dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev, in sicer bo vrata odprlo kar 130 čebelarskih društev.

"Predvsem želimo lokalnim šolam, vrtcem in drugim interesnim združenjem ter širši javnosti predstaviti čebelarsko dejavnost, prikazati postopke pridobivanja medu, ki so marsikomu še vedno neznanka. Ljudem želimo povedati, da so čebelji pridelki popolnoma naravno živilo, saj jim čebelarji v postopkih pridelave ničesar ne dodajamo, niti ne odvzemamo. Poudarili bomo pomen kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane," so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije in dodali, da bodo čebelarji obiskovalcem predstavili čebeljo družino, njeno bivališče, člane čebelje družine, satje, kje čebele skladiščijo med, cvetni prah, propolis, čebelarske pripomočke in čebelarjeva opravila.

Dneva odprtih vrat slovenskih čebelarjev so se danes udeležili tudi pomembni predstavniki državnih organov in inštitucij, in sicer je državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša obiskala čebelarski dom v Podstenicah (organizator ČD Straža – Dolenjske Toplice), evropski poslanec Franc Bogovič pa je obiskal čebelarja Miha Planinca iz Krškega (organizator ČD Krško).

V Krškem je bilo veselo

Iz Čebelarskega društva Krško je tajnik Miran Vogrinc že poslal poročilo o dogodku in tudi fotografije.

Sporočil je, da Miha Planinc, pri katerem je potekalo srečanje, s 30 panji čebelari na Libni. "Čebelarji ČD Krško so ob čebelnjaku pripravili topel sprejem obiskovalcem, pri tem pa jim praktično in besedno približali delo čebelarja. Čebelar Planinc in čebelarji ČD Krško so ob čebelnjaku predstavili tudi čebelarsko opremo, odgovorili na marsikatero vprašanje in se družili z obiskovalci, ponudili čebelje pridelke in dobrote iz domače kuhinje," je zapisal v sporočilo za javnost.

Dogajanje so popestrili krožkarji OŠ Jurija Dalmatina Krško, na katere so krški čebelarji še posebej ponosni, saj so njihovi rezultati na državnih tekmovanjih zavidanja vredni, pohvalili so tudi mentorico Suzano Pacek, ki skrbi za podmladek društva.

Zjutraj sta krške čebelarje obiskala tudi evropski poslanec Franc Bogovič in podžupanja Nuša Somrak, kar je organizatorje razveselilo, saj sta s tem pokazala, da jima ni vseeno za čebele in čebelarje.

Obiskovalcem je predsednik društva dr. Janko Božič predstavil delovanje Čebelarskega društva Krško, namen projekta in pomembnost čebelarjevega poslanstva, čebelar Planinc pa čebelarjenje v praksi. Krožkarji so obiskovalcem pripravili program, v katerem so predstavili pomembnost čebel in čebelarjev in ob tej priložnosti povabili Bogoviča na državno tekmovanje mladih čebelarjev, ki ga v mesecu maju leta 2018 organizira OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Za vzdušje sta poskrbela harmonikarja Katja Volčjak in Marko Kočnar, ki sta s posebnim žarom zaigrala več slovenskih pesmi, med katerimi seveda ni manjkal Slakov Čebelar.

Obiskovalci so se pri čebelnjaku lahko posladkali z več vrstami medu in okušali različno medeno pecivo, za kar sta poskrbeli Marijana Planinc in Majda Kos.

J. A., foto: Čebelarsko društvo Krško

