»Pojdi z mano na naše malo veliko morje«

9.6.2017 | 12:50

Stari Trg ob Kolpi, Črnomelj - Tudi letos smo učenci 6.–9. r. sodelovali v vseslovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, že 11. po vrsti. V šolski knjižnici smo reševali sklope nalog na temo Naše malo veliko morje. Kviz je bil zanimiv, obnovili smo svoje znanje in izvedeli še veliko novega. Veselili smo se tudi zaključka in ko smo izvedeli, da si bomo za nagrado ogledali slovenski mladinski pustolovski triler Pojdi z mano, smo nestrpno čakali na 7. junij.

Ker je bil film posnet po istoimenskem romanu pisatelja Dušana Čaterja, nam je pri slovenščini učiteljica brala knjigo. Tako smo pred ogledom filma že dobro spoznali glavne junake zgodbe – Manca, Ota, Špurča in Mino. Z zanimanjem smo poslušali, kako so se izgubili v gozdu in kaj vse so doživljali. Potem ko smo si film ogledali, pa smo ugotavljali, v čem sta si filmska in književna zgodba različni.

V KD v Črnomlju nas je prijazno sprejela in nagovorila Jožica Žunič, knjižničarka iz Knjižnice Črnomelj. Pohvalila nas je za dobro sodelovanje v kvizu in nam povedala, da nam ogled filma podarjata Občini Črnomelj in Semič. Film so si z nami ogledali še učenci z OŠ Mirana Jarca, učenci OŠ Loka pa so ga videli že pred nami.

In luči v dvorani so ugasnile... Svoje vtise o filmu so strnili učenci:

Med gledanjem filma sem se nekajkrat pošteno prestrašil: ko se je na oknu pokazala grda siva starka, ko je pred votlino padla skala, ko je nenadoma zagrmelo. Kar trznil sem z nogami in celo počepnil. Še ponoči nisem mogel mirno spati.

Andraž Bračko Majerle, 6. r.

Opazil sem veliko razlik med filmom in knjigo, npr. v knjigi so na ognju pekli koruzo, v filmu pa krompir. Film mi je bil zelo všeč. Rad bi ga še večkrat pogledal.

Erik Ržen, 6. r.

Film mi je bil dober, čeprav je bil tudi malo grozljiv. Prav zato bi bil še bolj všeč kot meni mojemu bratu Drejcu.

Maj Petelin Gorjan, 6. r.

Najbolj sta mi bila všeč Mina in Špurč. Mina je bila lepa, Špurč pa zelo zabaven, smešen. Film se mi je zelo vtisnil v spomin in rada bi ga še kdaj videla.

Neja Evgenija Ržen, 7. r.

Zanimiv film, tudi malo grozljiv. Najbolj napeto je bilo, ko se je na oknu zapuščene bajte pojavila starka. Najbolj pa me je nasmejal Špurč. Film bi rada videla še enkrat.

Karmen Šterbenc, 8. r.

Meni se film ni zdel srhljiv. Manc, Oto, Špurč in Mina so igrali doživeto, prizori v bujnem zelenem gozdu in na lepih travnikih so bili prekrasni, glasba umirjena. Film mi je bil všeč.

Lucija Konda, 8. r.

Mladi igralci so mi bili zelo všeč. Film se mi je dopadel, ker je bil zelo napet in pustolovski.

Luka Šegina, 8. r.

Film je bil precej smešen, predvsem zaradi Špurča. Mina pa mi ni bila všeč. Z veseljem ga bom pogledala še kdaj.

Nika Rauh, 8. r.

Pojdi z mano mi je bil zelo všeč, zanimiv, zabaven in napet. Rada bi si ga ogledala še enkrat.

Živa Mihelić, 8. r.

Film mi je bil zanimiv, ker je bil pustolovski, za smeh pa je poskrbel Špurč, ki je rad »nakladal«.

Janez Konda, 8. r.

Grozljivk ne gledam rada, a ta film mi je bil všeč. Lahko pa bi bilo še več napetih situacij. Film se mi je zdel kratek. Najbolj me je navdušil Špurč.

Diana Kapš, 9. r.

Najboljši je bil Špurč zaradi zabavnih norčij. Zanimiv film, ki si ga bom še kdaj pogledala.

Lucija Šterk, 9. r.

Film mi je bil zelo všeč. Najbolje je igral Špurč.

Matej Črček, 9. r.

Učenci OŠ Stari trg ob Kolpi