Ugrabili so ga zaradi nekaj evrov dolga

9.6.2017 | 13:30

Foto: arhiv DL

Včeraj ponoči, nekaj pred 23. uro, so se policisti odzvali na klice na interventno številko policije 113, da so neznanci v Mrčnih selih v okolici Krškega na silo odpeljali neznano kam 27-letnika. Aktivirane so bile policijske sile iz Krškega in okolice. Nekaj po polnoči so 27-letnika našli lažje poškodovanega v Krškem, bil je v enem od stanovanj v bloku. Odpeljali so ga v zdravniško oskrbo. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da so štirje osumljenci (stari od 19 do 28 let) na silo odpeljali 27-letnika, mu grozili in se nad njim fizično znašali, a se jim je uspel izmuzniti. Okoliščine primera policisti in kriminalisti še preiskujejo, posredi pa naj bi bilo dolžniško upniško razmerje v višini nekaj evrov. Trije osumljenci so še v policijskem pridržanju, osumljeni so kaznivega dejanja nasilništva in ugrabitve. Vsi vpleteni so že bili obravnavani za različna kazniva dejanja in prekrške, so sporočili s PU Novo mesto.

Pretepal starša

Krški policisti so včeraj popoldne zaradi nasilja nad svojimi starši pridržali 18-letnika in mu kasneje izrekli tudi prepoved približevanja. Policisti so ugotovili, da je bil do staršev že dalj časa nasilen, ju pretepal in grozil z nasiljem, sodu pa je izbilo dno fizično nasilje nekaj pred poldnevom, ko naj bi udaril očeta in ga davil. 18-letnika so že obravnavali zaradi prekrškov zoper javni red in mir.

Dobili so jih

Nekaj pred peto uro popoldne so policiste obvestili, da naj bi neznanci v Močvirju v času odsotnosti lastnikov nezakonito vstopili v hišo in jo pregledali. Ker so se lastniki vrnili, so jih s tem pregnali. O tem so obvestili policiste na interventno številko policije 113. S hitro postavljeno blokado so osumljence dobrih 15 minut po prijavi prijeli šentjernejski policisti in jih predali sevniškim, ki so zanje odredili pridržanje.

J. A.