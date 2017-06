V Trebnjem od tradicije v prihodnost

9.6.2017 | 18:00

Tudi letos se v Trebnje vračajo Kelti in Rimljani. (Foto: J. S.)

Sklop prireditev v okviru praznovanja trebanjskega občinskega praznika so predstavili na današnji novinarski konferenci.

Trebnje - V Trebnjem je vse nared za praznovanje občinskega praznika. Tudi letos so pripravili sklop različnih prireditev, ki so jih poimenovali Občina Trebnje praznuje. Podrobneje so jih predstavili dopoldne.

»Občina Trebnje praznuje. Praznuje z uspehi, ki jih je dosegla, in z optimizmom za prihodnost, ozrli pa se bomo tudi v preteklost, v tradicijo,« je o praznovanju med drugim dejal trebanjski župan Alojzij Kastelic in dodal, da bi letošnji sklop prireditev lahko pospremili z geslom med tradicijo in ustvarjalnostjo.

Začenjajo že jutri, ko bodo v tukajšnji galeriji slovesno odprli jubilejni, 50. mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Nadaljevali bodo prihodnji konec tedna z 29. prireditvijo iz Trebanjskega koša, ko se v Trebnje vračajo tudi Kelti in Rimljani. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj bo 22. junija, tokrat na Veliki Loki, sklop prireditev pa bodo sklenili s tradicionalnimi Baragovimi dnevi.

Mednarodni tabor likovnih samorastnikov

V trebanjski Galeriji likovnih samorastnikov bodo jutri ob 18. uri odprli 50. mednarodni tabor, na katerem bodo letos gostili enajst umetnikov. Na jubilejnem taboru bodo ustvarjali Darja Lobnikar Lovak (Slovenija), Javier Barajas Villanueva (Mehika), Stjepan Ivanec (Hrvaška), Igor Simonović (Srbija), Samaneh Atef Derakhshan (Iran), Emin Basaranbilek (Turčija), Franco Mora (Italija), Janoš Mesaroš (Srbija), Dobrosav Milojević (Srbija), Irena Polanec (Slovenija) in v Jaroslav Kovanda (Češka).

Letošnje likovno ustvarjanje bodo sklenili 17. junija, sicer pa bodo dogajanje tudi tokrat popestrili z Malim likovnim taborom, na katerem bo letos sodelovalo 44 učencev iz 13 osnovnih in podružničnih šol Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Iz trebanjskega koša

Prihodnji konec tedna (od petka, 16. junija, do nedelje, 18. junija) se bo v Trebnjem 29. zapovrstjo odvijala osrednja občinska turistična prireditev iz Trebanjskega koša, ki bo tudi letos ponudila raznovrstno dogajanje za vse generacije. V petek pripravljajo Dan podjetnosti, ki med drugim prinaša »sejmišče« podjetnikov in obrtnikov, modno revijo mladih modnih oblikovalk Bernarde Gabrijel, Maje Gazvoda in Zale Hrastar, podelili bodo tudi nagrade Trebanjski koški.

Tridnevno prireditev bodo drugič zapovrstjo popestrili s sobotnim Dnevom Keltov in Rimljanov, ki prinaša borbe gladiatorjev iz puljske arene, dogajanje za otroke v parku s Keltinjo, delavnico o keltskih zakladih in zeliščih, peko kruha brez dodatkov, antično telovadbo, gledališko delavnico, Trebanjski tek, izobraževalni pohod po sledeh Rimljanov, izdelovali bodo naglavne venčke in rimska oblačila iz rjuh ter drugo. Vrhunec sobotnega dogajanja bo velika rimska povorka, ustanovili pa bodo tudi Zgodovinsko društvo Trebnje.

»V ljudeh želimo spodbuditi iskrico radovednosti, željo po izobraževanju oz. novem znanju ter predvsem po spoznavanju rimskega in keltskega življenja. Imamo zelo bogato zgodovino, žal pa je ta shranjena v depojih in arhivih naših muzejev,« je o namenu zasnovanih dogodkov dejal Luka Bregar iz organizacijskega odbora.

V nedeljo tudi letos pripravljajo Dan športa, ki prinaša tradicionalni kolesarki maraton Dan in zabavne igre med krajevnimi skupnostmi. Kolesarki maraton Dana sicer organizira Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve, na njem se bodo lahko udeleženci tradicionalno pomerili na dveh trasah (27- ali 65-kilometrski), letošnja novost pa je mini kolesarski maraton Dana Junior, za vse najmlajše, ki se že vozijo s poganjalčkki ali kolesi in se bodo lahko pomerili na 200-metrski progi, je povedal Domen Kukenberger iz KD Gorenje Ponikve.

Občinski praznik

Osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku – v Trebnjem ga praznujejo 25. junija – bodo letos gostili na Veliki Loki v obnovljenem kulturnem domu, in sicer v četrtek, 22. junija. S prenosom praznovanja na različne lokacije po občini želijo poudariti, da ne gre le za praznik Trebnjega, temveč za praznik vseh občank in občanov, pravijo na občini. Sicer bodo tudi letos slavnosti seji Občinskega sveta podelili občinska priznanja. Priznanja Občine Trebnje bodo prejeli Justina Zupančič, Fani Anžlovar, Milka Pangerc, Oratorij Župnije Trebnje, Lovska družina Veliki Gaber in Turistično-športno društvo Gradišče, plakete pa Milan Kastelic, Franc Brane Paznik in trebanjski Rem.

Baragov dan

Tradicionalni Baragovi dnevi bodo potekali od 30. junija do 1. julija, letos pa bodo posvečeni 10. obletnici smrti metropolita in ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, je povedal Marjan Zupančič, predstavnik Kulturnega društva Trebnje, ki bdi nad snovanjem dogodka. Gre sicer za spominski dan občine Trebnje, ki ga bodo začeli s petkovo mašo, vodil jo bo metropolit in ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, zvečer pripravljajo še slavnostno akademijo, v soboto pa tradicionalni pohod po Baragovi spominski poti.

J. S.

