Festival modre frankinje sedmič

9.6.2017 | 19:30

Sevnica - Včeraj je na gradu Sevnica potekal 7. festival modre frankinje. Vrhunec prireditve je bila večerna podelitev najvišjih naslovov vinarjem.

Prvo mesto je pripadlo v kategoriji redna trgatev letnik 2016 vinarjem Kobal Family Wines s Trnovca (pri Sevnici), v skupini starejši letniki in barik Kleti Krško, v kategoriji posebnih vin Vinski kleti Prus. Šampion festivala, tj. absolutni zmagovalec festivala, ki so ga izbrali med tremi zmagovalci posameznih skupin, je Klet Krško. Klet Krško je tudi prejela prehodni pokal, ki ji ga je predal lanski dobitnik Vinarija Feravino. Pokal je predstavnik slednjega vodja izvoza Josip Pavičić izročil tehnologu in glavnemu kletarju Kleti krško Rudiju Kosu.

Za festival so ocenili 116 vzorcev modre frankinje iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Avstrije, to delo je opravila sedemčlanska strokovna komisija pod vodstvom Jožeta Simončiča iz Kartuzije Pleterje.

Festivala, katerega zaključni del je včeraj potekal v parku sevniškega gradu, se je udeležilo osemnajst vinarjev in trije ponudniki hrane. Med gostitelji je bila tudi kavarna Graščakova hči na gradu Sevnica.

Zbrane sta med drugimi nagovorila sevniški župan Srečko Ocvirk in vinska kraljica Slovenije Maja Žibert. V imenu prejemnika naslova šampion festivala je zbrane pozdravil Rudi Kos. Včerajšnje dogajanje sta povezovala Tanja Žibert in Ciril Dolinšek.

»Prireditev je med tednom. To je naše pomenljivo sporočilo, sporočilo organizatorja, da gre za prireditev, kjer obiskovalci kulturno okušajo vino, in ne neka veselica, kjer bi se ljudje opijali. To je eno glavnih sporočil festivala, poleg promocije in spodbujanja kakovosti pridelave modre frankinje,« je povedal Rok Petančič, predstavnik KŠTM Sevnica, ki organizira festival modre frankinje.

M. L.

Galerija