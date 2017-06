FOTO: 20-letnico podjetništva praznovali dobrodelno

10.6.2017 | 10:50

Lastnik podjetja Mihael, hči Natalija, žena Tončka in sin Simon

Prišla je tudi družina Rostohar. Nastja ne mara fotografiranja, zato ni bila najbolj navdušena nad poziranjem.

Globočice - Lepo je, če ljudje znajo srečo deliti s tistimi, ki so se znašli v stiski, in lepo je tudi to, da se še znamo iskreno veseliti. Namreč, redkokdaj je mogoče slišati, da bi kakšen zasebnik ob obletnici podjetja povabil prijatelje, znance, sosede in poslovne partnerje ter se z njimi iskreno veselil uspehov. Še manj, da bi ob tem komu pomagal.

Mihael Tomše iz Globočic v brežiški občini se že dve desetletji ukvarja z gradbeništvom (nizke gradnje, fasade, male čistilne naprave), je veseljak in dobrotnik po duši, zato se je odločil za veliko zabavo, rekli bi lahko v stilu gasilskih veselic, in to z dobrodelno noto, saj so zbirali denar za terapije, ki jo potrebuje deklica s cerebralno paralizo.

400 povabljenih se je včeraj veselilo z njim in njegovo družino, ženo Tončko, sinom Simonom in hčerko Natalijo, ki so se več tednov ukvarjali z organizacijo dogodka. Ob tej priložnosti so spekli vola in druge dobrote, tudi kozarci so bili ves čas polni, da pa je bilo še bolj zabavno, so povabili ansambel Jerneja Koblarja in druge pevce in glasbenike, med njimi je na oder stopila tudi skupina Trta, v kateri nastopa tako Mihael kot tudi njegov sin Simon, prevzemnik podjetja.

"Tudi ob 10. obletnici podjetja smo imeli zabavo, a tokat smo se odločili, da bo dobrodelna. Namesto daril, ki bi jih povabljeni prinesli meni, smo se odločili, da zbiramo prostovoljne prispevke za zdravljenje Nastje Rostohar iz Ponikve pri Veliki Dolini," je pojasnil nasmejani gostitelj, ki je prav vsakemu gostu stisnil roko in ga pospremil do mize pod velikim štorom. Povedal je tudi, da je dobrodelno pobudo podprla brežiška občina (na slavju smo srečali župana Ivana Molana), pa tudi podjetja in obrtniki iz okolice.

ZAZNAMOVANA OD ROJSTVA

Nastja je 9-letna deklica, ki skupaj s svojimi starši Natašo in Jernejem že od rojstva premaguje težave, ki ji jih prinaša spastična oblika cerebralne paralize. Dekletce zelo malo govori, do tretjega leta je bila zelo okorna, niti kotaliti se ni mogla, potem pa sta jo starša začela intenzivno voziti na različne terapije in napredek je bil očiten. Ne le, da se je začela premikati, zadnjih šest let celo hodi ob opori.

Poleg terapij, ki ji jih krije zdravstvena zavarovalnica, jo vozijo še na therasuit terapije feldenkreis terapije in še na dodatne fizioterapije. Vse to ni poceni, a starši se zavedajo, da brez njih ne bo napredke oziroma da Nastja niti ne bo mogla obdržati sedanje gibljivosti.

"Danes se res redko zgodi, da ti hoče pomagati nekdo, ki te sploh ne pozna dobro in to čisto samoiniciativno. Gospod Tomše je res krasen človek, človek z veliko začetnico. Neizmerno smo mu hvaležni," je med drugim dejala Nastjina mamica Nataša, ki je zato, da je lahko čim več s hčerko, pustila službo, kar posledično pomeni, da je pri hiši samo ena plača.

Kot rečeno, so dobrodelne prispevke zbirali na samem prizorišču, jih je pa mogoče nakazati tudi na posebej odprt račun:

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE

PROLETARSKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 3300 0000 1303 865

KODA: CHAR

NAMEN: HUMANITARNA POMOČ DRUŽINI

SKLIC: SI00 576

Tekst in foto: J. A.

Galerija