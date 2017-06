FOTO: Aleša pred nasilneži rešila gospa, ki je odklenila vrata bloka

10.6.2017 | 00:50

Aleševo telo je polno odrgnin.

Mlajši in starejši Aleš sta ob prihodu ugrabiteljev sedela na terasi in kadila.

Tekel je od železniške postaje v Krškem k bližnjemu bloku ter začel pritiskati po vseh zvoncih.

Mrčna sela - Bil je četrtkov večer, Aleš Župevc in njegov oče Aleš sta na terasi pred hišo v Mrčnih selih kadila, ura je bila okoli pol enajstih."Dokler skupina moških ni prišla do naju, nisva videla, da se sploh kdo približuje hiši. Avto so parkirali že nekje prej. Eden je imel v roki kol od električnega pastirja, eden pa mačeto. Tisti, ki je imel mačeto, jo je očetu naslonil na vrat, ostali trije pa so se spravili name. Vrgli so me na travo in mi stopili na obe roki ter vrat. Najprej sem se še upiral, potem sem ugotovil, da proti štirim nimam kaj. V copatih so me odvlekli do avtomobila in me odpeljali v Krško na železniško postajo," je srhljiv večer, o katerem smo pisali v včerajšnjem policijskem poročilu, opisoval Aleš, s katerim smo se pogovarjali 20 ur po dogodku.

DRUŽILI SO SE

Vse napadalce je poznal, saj so bili znanci (s Senovega), do tedaj prijatelji, s katerimi se je družil. V Krškem so ga najprej posedli na klop, potem ga je udaril prvi, za njim še drugi, poškropili so ga s solzivcem. "Takrat sem glavo obrnil vstran, saj sem vedel, da bo to peklo. Verjetno sem jih presenetil, ker sem v tistem vstal in stekel proti bloku, ki je bil oddaljen kakšnih 200 metrov. Ko so se zunanja vrata odprla, sem začel pritiskati po vseh zvoncih, da bi kdo odprl. Trije napadalci so prišli za mano, a v tisti prostor, kjer sem bil jaz, si verjetno niso upali. S solzivcem so škropili tudi tam. Kmalu se je oglasila ena gospa in mi odprla vrata," dogajanje opiše 27-letnik.

Rešiteljica ga je pospremila do stanovanja, kjer je poklical policijo. Z mokro brisačo si je brisal oči, ki so ga močno pekle. "Policisti so me najprej peljali k zdravniku, ki je ugotovil, da nimam nič zlomljenega." Okoli tretje zjutraj je bil že doma, vse štiri grobijane so možje postave kmalu prijeli, trije so bili včeraj še v pridržanju.

KLJUČNO PISANJE PO FACEBOOKU

Robert Perc s PU Novo mesto je v poročilu o dogodku zapisal, da naj bi bil razlog za dogodek nekaj evrov dolga. "Res je. Ta, ki je bil glavni pri obračunu, mi je dolžan 10 evrov. Ker se ni zmenil za to, da bi mi vrnil, sem ga preko facebooka vprašal, kdaj mi bo vrnil denar. Ker mi ni nič odgovoril, sem na njegov facebook (na zid) napisal, da prodaja travo in "speed", kar je res. To je bil glavni razlog, da so prišli," pove Aleš.

Po tistem, ko je to napisal, so se začele grožnje preko facebooka. "Trikrat sem klical policijo, da mi grozi s tem, da bo prišel do mene in mi nekaj naredil, pa niso reagirali," je bil razočaran nad ravnanjem policije.

Zanimalo nas je, če se mu je zdelo, da so pod vplivom alkohola in odgovoril je, da ne, po njegovi oceni so bili trezni.

Na tem mestu ne bomo pisali imen tistih, ki so prišli do Aleša in ga dobesedno ugrabili, čeprav nam jih je povedal.

Ko je izvedel, da so policisti kmalu enega izpustili, je takoj pomislil, da je to tisti, ki ga je samo držal, ko so ga peljali do avtomobila. Prav nihče ne ve, kako bi se zgodba končala, če se jim Aleš v Krškem ne bi izmuznil in tekel kot nor (verjetno je k njegovemu sprintu pripomoglo tudi dejstvo, da je včasih igral nogomet).

"Upam, da bodo dobili pošteno kazen," je na koncu rekel Aleš, ki je včeraj, ko je bilo telo še razbolelo, težko požiral slino in tudi rane so ga bolele.

Tekst in foto: J. A.

novejši najprej Komentarji (5) 10h nazaj Oceni Vaši najljubši balkanski preprodajalci Zakaj policija ne opravi preiskave ? 7h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni rambo To Senovoz okolico je leglo kriminala...nedavno pretep in uboj mladeniča, danes tole, včasih so v take kraje uleteli specialci in je bil red ekspreesno. In to takšen red da nikomur ni padlo na pamet več kaj takega izvajati daleč naokoli. Če ni bila policija dovolj so zraven še vojsko poslali...žabjak napr.:) Danes pa? Aja, demokracija je prišla:) se vidi na vsakem koraku.. 6h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni kolesar Na Senovem bi morali biti policaji v civilu in od daleč opazovati kaj se dogaja. Ko pa pride policija se pa vse umiri. Divjajo po cestah, avti brez registracije, prodaja se trava, prah, nihče nič ne dela, denar za pijačo in prah pa je.Od kod? 6h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni jost Rudnik je out, 2 generacija priseljenih rudarjev z juga je brez perspektive. pa tudi brez vsake kontrol .rdeča luč alarma bi morala zasvetiti že po tistem nesrečnem dogodku letos. Pa kot izgleda v tem kraju nobenih premikov na področju reda in varnosti vse poteka po starem nespremenjeno naprej ? 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni joze Zakaj pa imen ne omenite,a so zaščiteni kot kočevski medvedi. Preglej samo prijavljene komentatorje