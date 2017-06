Požara sploh ni bilo

10.6.2017 | 07:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 20.40 so bili v novomeški izpostavi Uprave RS za zaščito in reševanje obveščeni o gozdnem požaru v ulici Brezje v Novem mestu. Posredovali so gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto in PGD Kamence, ki so na kraju ugotovili, da je šlo za lažno prijavo.

Pomagali občanu

Včeraj ob 21.16 so na BS ÖMV v Krškem gasilci Poklicne gasilske enote Krško nudili tehnično pomoč občanu pri zagonu pogonskega agregata na osebnem vozilu.

Zaprte ceste zaradi kolesarske dirke

Kostak Krško obvešča, da bodo danes izvedli popolno zaporo na cesti LC 191330 Stara državna cesta I in LC 191 332 Stara državna cesta II zaradi izvedbe prireditve Kolesarska dirka za Veliko nagrado Kostanjevice na Krki. Zapora bo trajala predvidoma od 12.30 do 16. ure. Obvoz ni predviden.

L. M.