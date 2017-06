V coni Kronovo gre občina v komasacijo zemljišč

10.6.2017 | 08:25

Šmarješke Toplice - Pred poletnimi počitnicami je pred dnevi zasedal občinski svet in obravnaval kar nekaj pomembnih točk.

Med drugim so svetniki dvignili roke za prvi rebalans proračuna za leto 2017. Razloge za spremembe je pojasnila finančnica na občini Damjana Stopar in povedala, da je šlo ponekod za umik postavk, nekatere so povečali, druge so uskladili.

Anne Marie Valentar.

Investicijski prihodki so se v največji meri povečali na račun hidravličnih izboljšav, povečali so tudi sredstva za nakup zemljišč v turistično storitveni gospodarski coni Kronovo, pri čemer se je občina odločila za komasacijo in nakup zemljišč, ki bo uspešna le, če bodo za komasacijo vsi lastniki zemljišč. Ta postopek je podrobneje razložila Anne Marie Valentar, višja svetovalka za razvoj na občini. Zakaj cona še ni zaživela, je pojasnila župana Bernardka Krnc - glavna težava je, da nekateri lastniki izsiljujejo z visoko ceno. Občina ima pripravljen tudi plan B.

O delovanju Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki je spregovorila vodja Nataša Rajak in povedala, da trend prijav vseskozi raste, tudi v šmarješki občini, da prijave uspešno rešujejo po najboljših močeh, največji problem pa so še vedno na področju cest.

Iz knjižnice je na sejo prišla Alenka Kraus.

BIBLIOBUS USTAVLJAL TUDI V ZBURAH

Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto je podala Alenka Kraus. Šmarješka občina bo letos za knjižnico prispevala skoraj 42 tisoč 500 evrov, lani je bil ta znesek zaradi prispevka občine pri novem bibliobusu večji - 45 tisoč 800 evrov. Jeseni bo bibliobus ustavljal ne le v Šmarjeti, Beli Cerkvi in Šmarjeških Toplicah, ampak tudi v Zburah.

Svetniki so se seznanili še s poročilom Razvojnega centra Novo mesto, s katerim občina tako po besedah Tjaše Kump Murn kot županje Krnčeve dobro sodeluje, potrdili pa so tudi načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Šmarješke Toplice - predstavila ga je Nina Šega iz Eurocon-a. Analiza je pokazala, da v občini ostaja le devet belih lis oz. gospodinjstev, kjer ni zasebnega investitorja, ki bi bil zainteresiran za gradnjo. Dober internetni dostop naj bi vsi imeli v treh letih.

KOMUNALA - SUBVENCIJ KMALU NE BO VEČ

Za Gregorja Klemenčiča (na desni) je imel največ vprašanj Milan Pajk (sedi na levi).

Največ časa so na včerajšnji seji svetniki porabili za komunalne zadeve - direktor Komunale Novo mesto d.o.o. Gregor Klemenčič je predstavil letno poročilo za lansko leto ter spregovoril tudi o načrtih za letošnje leto. Svetniki pa so se nato seznanili z elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja ter prodajne zaračunane cene. Občina mora glede na predračunske lastne cene zagotavljati subvencijo k zaračunanim cenam. Simualacija cen za 4-člansko družino s porabo vode 16 kubikov ter priključkom DN2 pove, da je družina aprila letos plačala skupaj 56,89 evrov, po elaboratih pa bo 5,48 evrov več, to je 62,37 evrov. Kot je povedal Klemenčič, subvencije v prihodnosti, to je v nekaj letih, ne bodo več dovoljene, občani bodo morali plačevati vse. Občina sedaj pri vsaki položnici občanu sofinancira 26,27 evrov. Vnela se je razprava, več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija