Invalidska društva bodo jubilej praznovala danes na Otočcu

10.6.2017 | 09:35

Ilustrativna slika - novomeška bolnišnica. (Foto: Arhiv DL)

Otočec - Letos obeležujemo 20. obletnico Zveze invalidskih društev Slovenije (ILCO) in 30 let organiziranega druženja oseb s stomo v Sloveniji.

V zadnjih dneh se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, svečana prireditev s kulturnim programom pa bo danes dopoldne, ob 10. uri, v Športnem centru Otočec Častni pokrovitelj dogodka je predsednik države Borut Pahor, pričakujejo pa tudi goste z ministrstva za zdravje, ministrstva za delo, družino, socialne zdeve in enake možnosti, zdravnike, kirurge, predstojnike klinik, ET sestre, uvoznike in predstavnike pripomočkov, pa seveda tudi bolnike.

V Zvezi invalidskih društev Slovenije so preko šestih društev včlanjeni invalidi, ki imajo izpeljano debelo ali tanko črevo ali urinski sistem v trebušno steno - stomo. Najpogostejši vzrok operacije so rakava obolenja na črevesju ali mehurju. Kot so povedali predstavniki Zveze in lokalnih društev na včerajšnji novinarski konferenci v Termah Šmarješke Toplice, je življenje s stomo za mnoge težko sprejeti, zato so lokalna društva in delo prostovoljcev, ki svetujejo in pomagajo na novo operiranim in njihovim svojcev zelo pomembna. Po odpustu iz bolnišnice je človek prepuščen samemu sebi in najlažje se zaupa nekomu, ki se je že spopadal s podobnimi težavami.

Društva pomagajo pri vključenosti v družbo, v kateri je v 21. stoletju stomalna vrečka žal pogosto še vedno velik tabu. »Veliko oseb s stomo se zato izogiba družbi, se zapre vase in stomo doživlja kot breme, zato želimo tudi z osveščanjem javnosti pomagati pri ozaveščanju, da se življenje s stomo ne konča, ampak na novo začne, včasih celo kakovostnejše kot pred boleznijo,« pravi predsednik Zveze ILCO Slovenije Ivan Mrevlje.

V Novem mestu so sekcijo oseb s stomo ustanovili leta 1992. Kot sekcija so delovali pod okriljem mariborskega in nato ljubljanskega društva vse do leta 1998, ko so ustanovili samostojno društvo. Danes društvo zajema področje Novega mesta, Dolenjske in Bele Krajine. V društvo, ki ga vodi Robert Trlep (e-pošta je: ilconm@gmail.com) sta vključeni sekciji Črnomelj in Trebnje. Sekcijo v Črnomlju vodi Franc Žugelj, v Trebnjem pa Ivan Slak.

L. Markelj