Novo krožišče v Velikem Podlogu

10.6.2017 | 18:20

Veliki Podlog - Gradnja krožišča na regionalni cesti Drnovo – Križaj v Velikem Podlogu se je maja zaključila, te dni pa so v okviru občinskega praznika novo pridobitev, ki bo omogočila bistveno večjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, tudi uradno predali namenu.

Kot je ob tem poudaril župan občine Krško mag. Miran Stanko, je Občina Krško poleg izgradnje krožišča, ki je potekalo v soglasju z Direkcijo RS za infrastrukturo, saj gre za državno cesto, rekonstruirala tudi lokalno cesto od osnovne šole do krožišča, razširili so cestišče ter zgradili enostranski pločnik ter tlačni vod za potrebe fekalne kanalizacije za naselje Veliki Podlog ter kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo. Dela v skupni višini 420 tisoč evrov so potekala od konca lanskega leta.

Zadovoljstvo nad novo pridobitvijo je izrazila predsednica sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle, krajani pa so ob stičišče svojih poti vrnili tudi obnovljen križ, ki ga je ob tej priložnosti blagoslovil župnik Ludvik Žagar.

Krožišče so s simbolično vožnjo odprli mladi kolesarji, ob spremljajočem programu, ki ga je vodila Mirjana Marinčič, pa je zapel domači otroški pevski zbor, otroci pa so ob tem predstavili še pesem o krožišču.

V priponki izjava župana Mirana Stanka.

L. M., foto: Občina Krško

Galerija