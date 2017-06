FOTO: Tretji triptih odhaja v Prekmurje

10.6.2017 | 12:15

Sebastijan, Igor, nova lastnica triptiha Vesna in Nejc (Foto: M. M.)

Novo mesto - Po dobrem mesecu dni skupnega slikanja triptiha Nejca Smodiša, Sebastijana Šeremeta in Igorja Obradinoviča ter več kot 20 spremljevalnimi kulturnimi dogodki se je v galeriji Sokolskega doma sinoči zaključil letošnji, sicer že tretji dobrodelni triptih. Javno dražbo je obiskalo precej ljudi, česar so bili ustvarjalci najbolj veseli, izklicna cena slike pa se je začela pri tisoč evrih, vsako višanje je pomenilo sto evrov več.

Kaj kmalu so se zanjo potegovali trije, in ko je že kazalo, da bo tako kot prvi triptih tudi tretjega kupila Krka, je največ ponudila podjetnica iz Moravskih Toplic, Vesna, ki jo je dobila za 3.300 evrov. »Fenomenalno!« ni skrivala navdušenja nad nakupom in nadaljevala: »Slika mi je zelo všeč, kar predstavljam si, kako sedim pred njo vsak večer in v njej iščem tisoč zgodb. Tudi ostale obiskovalce dražbe pozivam, da si jo ogledajo pobližje, saj je res enkratna!« Slika treh umetnikov bo po njenih besedah krasila kozmetični salon.

Dražbo je vodil Robi Erjavec, pred in po njej sta nastopila Trkaj in Mirko Vorkapič (Grozni), svojo pesem je z ostalimi delil Janez Bršec, umetniško delo pa je opisal tudi kustos Dolenjskega muzeja Jožef Matijevič. Med drugim je povedal, da trojica deluje po inerciji trenutnega navdiha, a da je končni izdelek neverjetno skladen in prepričljiv: »In samo veseli smo lahko, da slikarska trojka nadaljuje svoje humanitarno poslanstvo. In iskreno lahko upamo, da se vidimo tudi prihodnje leto.« Poleg javne dražbe triptiha je sinoči potekala še tiha dražba nekaterih drugih slik in ostalih umetnin ustvarjalcev iz Sokolskega doma, ves izkupiček pa bodo tudi tokrat namenili družinam v stiski.

M. M.

