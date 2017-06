Nekatera društva ostala brez denarja

10.6.2017 | 15:45

Razstava vsakoletnih biltenov šmarješkega vinogradniškega društva.

Šmarješke Toplice - V nekaterih društvih v občini te dni vlada slaba volja, jeza in tudi stiska. Ker niso pravočasno opazila javnega razpisa Občine Šmarješke Toplice za sofinanciranje izvajanja turističnih programov in projektov za leto 2017 in se nanj seveda tudi niso javila, so zato ostala brez denarja, ki ga za redno delovanje potrebujejo.

Tako se je zgodilo npr. v Društvu vinogradnikov Vinji vrh - Bela Cerkev, v Društvu vinogradnikov Šmarjeta, pa v Domoznanskem društvu Šmarjeta. Čeprav se v vodstvih društev zavedajo, da je gledano birokratsko in formalno krivda na njihovi strani, pa so vseeno razočarani tudi nad občino oz. občinsko upravo, saj jih je do letos običajno vedno pisno ali telefonsko pozvala in spomnila na razpis. O njihovih odzivih si lahko preberete v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Županja Bernardka Krnc je nad neupravičenimi očitki ogorčena, saj je bil razpis za delovanje društev na področju turizma javno objavljen dostopen vsem. Ker so javni razpisi zdaj postali utečeni, ve se, da so spomladi, vsakogar posebej ne kličejo več, pojasnjuje. Občina je letos uvedla novost - poleg razpisov za sofinanciranje društev na področju turizma, športa, kulture, itd. dvakrat na leto objavi še poseben razpis za izredne dogodke. Vsak razpisuje po 8 tisoč evrov.

Prvi, ki velja za prvo polletje, je že minil, po besedah županje Krnčeve ves denar verjetno ne bo porabljen - komisija bo vse vloge še preučila, tako da sedaj še ni jasno, koliko bo kak prosilec dobil. »V drugi polovici leta sledi drugi takšen razpis in društva imajo spet možnost, da se prijavijo. Ravno tako bomo na občini v skladu z veljavno zakonodajo preučili možnosti in skušali najti rešitev, da ponovimo javni razpis za društva za področje turizma, predvidoma konec avgusta oz. septembra, o čemer jih bomo pravočasno obvestili. Našim občanom in društvom želimo pomagati,« poudarja županja Krnčeva.

Več pa v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj