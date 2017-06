Nocoj odprtje 50. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje

10.6.2017 | 13:30

Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje. (Foto: J. S., arhiv DL)

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi ob 18. uri odprli jubilejni 50. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki letos gosti devet slikarjev in dva kiparja različnih generacij in iz osmih držav. Tabor se bo končal v soboto, 17. junija, ko bodo umetniki ustvarjena dela podarili galeriji.

Letošnjega tabora se udeležujejo iranska slikarka Samaneh Atef Derakhshan, mehiški slikar Javier Barajas Villanueva, turški slikar Emin Basaranbilek, hrvaški slikar Stjepan Ivanec, češki slikar in kipar Jaroslav Kovanda, slovenska kiparka Darja Lobnikar Lovak, italijanski slikar Franco Mora, srbski slikarji Janoš Mesaroš, Dobrosav Milojević in Igor Simonović ter slovenska slikarka Irena Polanec.

Udeleženci tabora bodo ustvarjali v trebanjski galeriji, med spremljevalnimi prireditvami so prireditelji navedli obisk udeležencev 18. Malega likovnega tabora Dolenjske, Bele krajine in Posavja, srečanje z donatorji in premierno predvajanje dokumentarnega filma Samorastniške kronike ter srečanje s člani galerijskega strokovnega sveta. Trebanjski mednarodni likovni tabori niso namenjeni zgolj umetniškemu ustvarjanju, temveč tudi medsebojnemu spoznavanju in vzpostavljanju prijateljskih vezi med umetniki različnih držav, so še sporočili iz trebanjske samorastniške galerije.

Med taborom obisk galerije brezplačen

V galeriji hranijo več kot 1100 različnih likovnih del, ki so nastala v pet desetletjih tamkajšnjih likovnih taborov. V času tabora je obisk galerije in njegovega spremljevalnega programa brezplačen.

Direktorica trebanjskega Centra za izobraževanje in kulturo Patricija Pavlič pravi, da v Trebnjem vsako leto nestrpno pričakujejo samorasle slikarje in kiparje z vsega sveta, udeležence letošnjega jubilejnega tabora pa so izbrali posebej skrbno. Ob obletnici so v trebanjski galeriji pripravili tudi več razstav, s katerimi želijo predstaviti svojo dolgo tradicijo in se hkrati zazreti v prihodnost.

Na prvi razstavi so predstavili zgodovino tabora in galerije, sledila je pregledna razstava Vrhunci iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, oktobra bodo odprli prenovljeno stalno galerijsko zbirko. Konec oktobra bodo kot zadnjo v nizu odprli razstavo Naiva in likovni samorastniki jutri.

V Trebnjem in bližnji Mirnski dolini so sicer območni župani ob jubilejnem taboru likovnih samorastnikov razglasili Leto kulture Temeniške in Mirnske doline.

L. M.