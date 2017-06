Bazen Brestanica od danes naprej že vabi vse kopalce

10.6.2017 | 14:35

Brestanica - Po tem, ko so na Bazenu Brestanica letos že gostili dva plavalna mitinga, včeraj pa tudi plavalni del Komunalnih iger - Komunaliado - srečanje komunalnih delavcev, so danes po 12. uri vrata odprli tudi za ostale kopalce.

Vroč junijski vikend je kot nalašč za osvežilno kopanje, temperatura vode v bazenu pa se giblje okoli 28 stopinj Celzija.

Sezono so preteklo soboto otvorili plavalci športnega društva Plavalček s Plavalčkovim mitingom, že naslednji dan pa so plavalne steze preizkusili plavalci Plavalnega kluba Celulozar na mednarodnem plavalnem mitingu. Včeraj se je - kot rečeno na bazenu odvijal plavalni del komunalnih iger v organizaciji Krške družbe Kostak.

Rok Umek, direktor družbe Proecta, ki skrbi za upravljanje z bazenskim kompleksom ŠRC Brestanica, pravi, da je tudi letos za sezonske karte vladalo izjemno zanimanje, da pa bodo vsem zamudnikom omogočili še zadnjo priložnost za nakup po ceni 39 evrov. Ta možnost bo samo na bazenu, med 15. in 17. junijem.

Pestro tudi koncertno dogajanje

Na Bazenu Brestanica bo letos 23. junija potekala otvoritev festivala za mlade ŠROT, največji projekt Kluba posavskih študentov, tokrat že 18. po vrsti. Na odru polnoletnega festivala bodo tako nastopili The Funkamentalists, mladi Posavci, ki imajo za seboj že kar nekaj odličnih nastopov in so zagotovo eden perspektivnejših lokalnih bandov. Obiskovalci bodo peli in plesali tudi ob prepoznavnih melodijah Rok ‘n’ banda, ki svoj navdih črpa iz glasbe petdesetih let in razveseljuje mlado in staro. Za vrhunec dogajanja bodo poskrbeli vroči hrvaški tamburaši – Begini.

L. M., foto: R. Umek

