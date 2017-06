Pogrešano so našli mrtvo

10.6.2017 | 19:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 10.03 je na območju Dolenje vasi pri Črnomlju v občini Črnomelj stekla iskalna akcija pogrešane osebe. Gasilci PGD Črnomelj, policisti ter občani so območje preiskali in pogrešano osebo našli mrtvo. Aktivirani so bili tudi vodniki reševalnih psov ZRPS Dolenjske in Kinološke zveze Slovenije, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Zagorela slama na travniku

Danes ob 17.37 je v bližini naselja Stična v občina Ivančna Gorica zagorela slama na travniku. Gasilci PGD Stična in PGD Hudo–Ivančna Gorica so požar na površini 75 kvadratnih metrov pogasili.

L. M.