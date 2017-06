22. kolesarjenje po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora

10.6.2017 | 19:30

Kolesarji na poti. (Foto: Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - Turistični društvi Ivančna Gorica in Suha Krajina v sodelovanju z Zavodom Prijetno domače in občinsko turistično zvezo sta danes organiziral 22. tradicionalno kolesarjenje po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora.

Na pot, ki je dolga približno 24 kilometrov, so se kolesarji iz središča Ivančne Gorice odpravili ob 9.30. Po besedah podpredsednika Turističnega društva Ivančna Gorica Franca Kalarja je udeležence pot vodila po trasi nekdanje rimske ceste, ki je iz Ivančne Gorice vodila proti Karlovcu. Še danes je tako denimo na območju med Gorenjo vasjo in Bojanjim Vrhom viden tlak nekdanje ceste.

Del poti poteka tudi skozi gozd, a so na razpotjih postavljene usmerjevale table za vse, ki se po poti odpravijo peš ali s kolesom. Med današnjim kolesarjenjem so predvideli več postankov, med drugem pri rimskem milniku blizu cerkve Sv. Jožefa, sušilnici sadja Erjavec v Gorenji vasi, pri etnološki zbirki zakoncev Nose na Bojanjem Vrhu in pri cerkvi nad Žužemberkom.

Udeleženci so si lahko ogledali tudi Železo-livarski muzej in galerijo na Dvoru. Pri nekdanjem plavžu na Dvoru je tudi cilj. Kot vsako leto so tudi tokrat ob koncu podelili priznanja za udeležbo, in sicer za petkratno udeležbo litoželezni možnar, za desetkratno bronasti možnar, za 15-kratno bronasti tolkač, ki sodi k bronastemu možnarju, za 20-kratno udeležbo pa si udeleženci prislužijo posebno plaketo.

L. M.