Javnosti predstavili pomen čebelarjenja

11.6.2017 | 09:00

Domače čebelarje je na stojnici obiskala tudi šmarješka županja Bernardka Krnc in rada okušala dober domač med.

Šmarješke Toplice - Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu v sodelovanju s čebelarskimi društvi je v petek organizirala Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev. Slovenski čebelarji so tako ponovno dokazali svojo prepoznavnost in povezanost -dogodek je potekal v več kot 130 čebelarskih društvih po Sloveniji, med drugim tudi v šmarješki občini. Tu je Čebelarsko društvo Šmarjeta - Škocjan ob občinskem prazniku povabilo na dan odprtih vrat. Stojnico so postavili pri SPS Prinovec.

Slavko Globevnik.

Kot je poudaril predsednik društva Slavko Globevnik, občanom in drugim obiskovalcem predstavljajo pomen čebelarstva in čebelarskih pridelkov, »sicer pa bistvo čebelarjenja ni le pridobivanje medu, ampak tudi opraševanje rastlin. Zato je dobro, da imamo več manjših, ljubiteljskih čebelarjev in so čebelnjaki čim bolj razpršeni.« V društvu imajo 41 članov, nekaj jih ima nad sto panjev, večina pa 20, 30 do 60. Društvo tako skupaj premore blizu tisoč čebeljih družin.

Čebelarski muzej je vedno zanimiv za šolarjev in starejše.

Na stojnici je bilo mogoče okušati najpogostejši med s tega območja, kot je cvetlični, akacijev, gozdni, kostanjev. Kako kaže z letošnjo letino, je težko reči, saj se je spomladi sicer začelo lepo, a je potem prišla pozeba in uničila akacijo, ki je zato letos skoraj ne bo, pa tudi zgodnjo lipo - cvetovi sedaj odpadajo. Kot so povedali čebelarji, je lepo cvetela divja češnja, regrat in sadno drevje, na kostanj še čakajo.

Za obiskovalce je imel ves dan dan odprtih vrat čebelar Stane Gorenc iz Šmarjeških Toplic. Pri njem si je mogoče ogledati čebelarski muzej, z ženo Slavico pa imata tudi trgovinico z medom in medenimi izdelki. Gostila sta goste iz Term Šmarješke Toplice ter druge skupine, kot je že običajno.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija