Dvakrat počilo na avtocesti

11.6.2017 | 09:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči, nekaj po 21. uri, je na avtocesti Čatež ob Savi–Obrežje voznik z avtomobilom zapeljal s cestišča in se prevrnil. V nesreči sta se dve osebi poškodovali, poročajo z ReCO Brežice.

Gasilci PGE Krško so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ujeti osebi iz vozila, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi poškodovanih oseb, izvlekli vozilo iz obcestnega jarka, pomagali vlečni službi, razsvetljevali kraj nesreče ter nudili pomoč cestnemu podjetju pri čiščenju cestišča. Reševalci NMP Brežice in NMP Krško so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju ter prepeljali v brežiško bolnišnico.

V jarek

O nesreči na avtocesti poročajo tudi dežurni iz novomeškega ReCO. Sinoči tik po 19. uri je na avtocestnem izvozu Dobruška vas v smeri Ljubljane, občina Škocjan, osebno vozilo zapeljalo v jarek. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe ekipi nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Pomagali pri "vlomu"

Sinoči nekaj pred 20. uro so gasilci PGD Brežice na Prešernovi ulici v Brežicah zaradi izteka vode v stanovanju s tehnično intervencijo odprli vrata na večstanovanjskem objektu. Ob 19.48 pa se je v naselju Sremič neki ženski zaklenilo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so ga s tehničnim posegom odprli, so v poročilu o delu v zadnjih 12 urah še navedli dežurni na številki 112.

M. M.