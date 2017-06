Krški SmartDome pritegnil prve kupce

11.6.2017 | 10:20

O projektu SmartDome smo v Dolenjskm listu poročali novembra lani. (Foto: Ž.H., arhiv DL)

Krško - V Krškem je nedavno začelo poslovati pred približno dvema letoma ustanovljeno podjetje SmartDome, ki je s futuristično zasnovanimi modularnimi hiškami že pritegnilo nekaj tujih kupcev. V podjetju z dvema lastnikoma in tako rekoč garažno proizvodnjo za letos načrtujejo prve zaposlitve in razmišljajo o lastnem proizvodnem obratu.

Solastnik in soustanovitelj podjetja SmartDome Željko Hočevar je za STA povedal, da podjetje, ki sta ga s solastnikom Borisom Kljunom začela kot startup, izdeluje in ponuja modularne hiške, ki predstavljajo prihodnost bivanja.

O podjetju so pred kratkim pisali na spletnih straneh azijskega Mice Timesa, kalifornijskega Inhabitata in v nekaterih tujih medijih, ki obravnavajo arhitekturo. Po Hočevarjevih podatkih SmartDome že izdeluje projekte za švedskega, kanadskega in indonezijskega naročnika, dogovarjajo pa se tudi za projekte v francoskih Alpah.

Na Švedskem se dogovarjajo o postavitvi 20 njihovih enot, v Kanadi jih bodo postavili 25, v Indonezijo, kjer jih bodo namestili v drevesne krošnje, pa naj bi jih šlo 30 in morda še nekaj več.

Glede na navedene potrebe letos razmišljajo o dveh ali treh dodatnih zaposlitvah, hkrati pa je njihov cilj lastni proizvodni obrat v Krškem. V podjetju sta sicer za zdaj zaposlena dva.

SmartDomeov izdelek je Hočevar opisal kot futuristično zasnovane kupole v obliki dodekaedra oz. konveksnega poliedra, ki je omejen z dvanajstimi peterokotniki, katerih zelo konkurenčna cena se giblje med 20.000 in 30.000 evri.

Modularne enoprostorske objekte s trdo lupino SmartDome je možno izdelovati tudi s pomočjo 3D tiskalnika. Zlahka se vključujejo v okolje, hkrati pa so lahko energetsko neodvisni. Zanje tudi nista potrebna gradbeno dovoljenje in težka mehanizacija. V naravi jih je možno postaviti kot šotor. S svojo večnamembnostjo pa nagovarjajo kupce, ki se želijo vrniti v in k naravi, je še opozoril Hočevar.

Izdelava in postavitev sta dokaj enostavni. Glavno gradivo je les, plošče pa so izdelane iz reciklirane plastike. Objekte je možno opremiti tako, da so energijsko samozadostni, izdelati pa jih je možno v različnih izpeljankah. Premer je šest metrov, notranja površina je 25 kvadratnim metrov, skupna višina objekta je 3,20 metra, je še navedel Hočevar.

M. M.