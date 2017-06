FOTO: Slovesno začeli 50. likovni tabor

11.6.2017 | 12:35

V Trebnjem so včeraj slovesno odprli 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. (Foto: J. S.)

Udeleženci letošnjega tabora

Včerajšnje slavnostna govorica je bila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Včerajšnjo slovesnost je z glasbenim programom okronal simfonični orkestre Glasbene šole Trebnje.

Trebnje - Trebanjska galerija hrani edino javno zbirko naivne umetnosti pri nas in eno večjih v evropskem prostoru, gonilna sila galerije in njene zbirke pa so mednarodni tabori likovnih samorastnikov, ki so v Trebnjem vzniknili avgusta leta 1968. Po petih desetletjih neprekinjenega delovanja je bilo zato včeraj ob odprtju jubilejnega, že 50. mednarodnega tabora še posebej slovesno.

»Pred nami je teden izjemnega ustvarjanja. Vesela sem, da se je povabilu strokovnega sveta galerije odzvalo 11 izjemnih umetnikov. Med njimi so umetniki, ki so že bili pri nas in so že bistveno doprinesli naši zbirki, hkrati pa gostimo skoraj polovico takih, ki jih pri nas še ni bilo,« pravi Patricija Pavlič, direktorica Centra za kulturo in izobraževanje (CIK) Trebnje, ki bdi nad delovanjem tukajšnje galerije.

Letošnjega večdnevnega ustvarjanja, ki ga bodo sklenili v soboto, se udeležujejo iranska slikarka Samaneh Atef Derakhshan, mehiški slikar Javier Barajas Villanueva, turški slikar Emin Basaranbilek, hrvaški slikar Stjepan Ivanec, češki slikar in kipar Jaroslav Kovanda, slovenska kiparka Darja Lobnikar Lovak, italijanski slikar Franco Mora, srbski slikarji Janoš Mesaroš, Dobrosav Milojević in Igor Simonović ter slovenska slikarka Irena Polanec. »Veseli me, ko vidim svoje kolege, ko skupaj slikamo in se pogovarjamo o barvah. Mislim, da je to eden redkih trenutkov, ko se zavem, da je ustvarjanje res naša sreča,« pravi Polančeva, ki je ustvarjanje na trebanjskih taborih, kjer so jo gostili že večkrat, označila za simbiozo med prijateljstvom in umetnostjo. »Za nami bo ostalo, kar smo v življenju ustvarili, kar me po eni strani žalosti, ampak po drugi sem vesela, ker vem, da za mano ostajajo dela v prekrasni galeriji, ki si jih bodo lahko ogledovali naši zanamci,« še pravi.

Umetniki - devet slikarjev in dva kiparja – bodo v prostorih trebanjske galerije ustvarjali vsak dan, vse do sobote, 17. junija. V okviru spremljevalnega programa pa bodo med drugim gostili udeležence 18. Malega likovnega tabora Dolenjske, Bele krajine in Posavja, premierno predvajali dokumentarni film Samorastniška kronika, se zahvalili donatorjem in srečali s člani galerijskega strokovnega sveta. Zadnji dan tabora pa bodo v galeriji svečano prevzeli tudi dela, ki jim jih bodo poklonili tokratni udeleženci.

Po enotedenskem ustvarjanju namreč udeleženci tabora svoje umetnine podarijo galeriji. »Strokovni svet gostujoče umetnike izbere na podlagi njihovega dela, kakovosti, pripovednosti in izpovednosti, ki jo prepoznamo v njihovih stvaritvah ne glede na temo ali tehniko ustvarjanja. V svoji zbirki imamo zato kombinacijo tehnik - od klasičnega slikanja na steklo do novih eksperimentalnih tehnik, s čimer raziskujemo tudi nova gibanja v sodobni umetnosti,« pripoveduje kustosinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Andrejka Vabič Nose. Trebanjska galerija tako hrani že več kot 1160 umetnin, ki jih je prispevalo 290 umetnikov iz več kot 40 držav, letos pa bodo zbirko obogatili z najmanj 11 novimi deli, seznamu gostujočih držav pa bodo dodali Iran in Mehiko.

»Začutila sem bogastvo teh ljudi. Pravimo jim likovni samorastniki, a meni so se zdeli kot ljudje z več akademijami. Izlili so svoja čustva in naredili to, kar znajo,« pa je o bogastvu trebanjske zbirke dejala včerajšnja slavnostna govornica, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in dodala, da se lahko s petimi desetletji tovrstnega ustvarjanja pohvalijo le malo kje. »In zato vsa čast, da imate tako galerijo, da je jubilej možno praznovati z novimi umetniki in da ti spet prihajajo, nekateri so bili danes za svoje delo tudi nagrajeni. To je skromno, vendar zasluženo priznanje,« je še dejala.

Na včerajšnji slovesnosti, ki jo je vodil Boštjan Romih, so namreč podelili tudi zahvale številnim posameznikom, organizacijam in drugim za sodelovanje pri razvoju tabora in galerije. Sicer pa so letošnje jubilejno leto občine ustanoviteljice – Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno – razglasile tudi za Leto kulture Temeniške in Mirnske doline. »Slaviti pol stoletja druženja ob umetniškem ustvarjanju in raziskovanju prelepe dolenjske in slovenske pokrajine je res velik in poseben dosežek. Je uspeh vseh nas,« je med drugim dejal mokronoški župan Anton Maver in dodal: »Pravijo, da z besedo človek človeku predaja svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoja čustva. In ko likovno umetnost povežemo z glasbeno, nastanejo nepozabni in izjemni dogodki.«

Tako so tudi včerajšnjo slovesnost okronali z glasbo. Za izjemen glasbeni program je namreč poskrbel simfonični orkester Glasbene šole Trebnje pod dirigentsko taktirko Marka Fabianija, kot solist pa se jim je na ustni harmoniki pridružil tudi Miro Božič.

J. S.

