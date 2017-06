Mirnski nogometaši praznujejo Abrahama

11.6.2017 | 15:00

Mirnski nogometni klub praznuje 50-letnico delovanja. (Foto: J. S.)

Predsednik Nogometnega kluba Dana Mirna Dražen Šmuc

Član prve mirnske nogometne ekipe Milan Tintor

Mirna - Na Mirni je bilo ta konec tedna praznično, saj tukajšnji nogometaši praznujejo 50-letnico svojega delovanja, s čimer je Nogometni klub Mirna najstarejše športno kolektivno društvo v Temeniški in Mirnski dolini.

Nogometno zgodbo so na Mirni začeli pisati leta 1967, na prvi uradni fotografiji pa so barve mirnske ekipe zastopali: Jože Zakrajšek, Božo Ponikvar, Franc Jalovec, Mirko Ajdišek, Rudi Horvat, Mile Tintor, Jože Logar, Panća, Milan Turk, Marko Tratar, Alfonz Tratar, Slavko Šmuc, Ivan Kramer in Zvone Avsec.

»Želja po nogometu je bila na Mirni velika,« se spominja Milan Tintor, ki je v mirnski ekipi igral vse do leta 1973, ko je opravil sodniški izpit, bil pa je tudi trener mladih mirnskih nogometašev. »Bilo je veliko dela. Zelenica je bila takrat še gmajna, ki jo je bilo treba pokositi, nato smo lahko zakoličili teren,« pripoveduje o nogometnih začetkih, ko so mirnske barve v glavnem zastopali domačini.

A vsaka organizacija ima svoje vzpone in padce in tako je tudi mirnskemu klubu v nekem trenutku zmanjkalo zanosa. Pokojni mirnski gostilničar Andrej Kolar je nato stvari vzel v svoje roke in leta 1982 ustanovil Nogometni klub Vejar, ko se je tudi začelo tisto poglavje v mirnski nogometni zgodovini, ki se piše še danes. S prav tako žal že pokojnim Darkom Krištofom sta zbrala okrog sebe nogometne navdušence in pokazali so se prvi uspehi. Leta 1988 se je klub preimenoval v Nogometni klub Mirna, devetdeseta leta pa so bila nato za mirnski nogomet zlata leta, saj so fantje nizali uspehe tudi v prvi MNZ ligi, igrišče je s pomočjo lokalne skupnosti in takratnega predsednika Boška Vujasina dobilo prvo ograjo, klub pa prenovljene prostore. Pod vodstvom Dejana Smuka je klub kot Nogometni klub Interflash Mirna praznoval 30-letnico delovanja, nato pa je vodenje kluba prevzel Dražen Šmuc, ki mu predseduje tudi danes, ko se klub imenuje Nogometni klub Dana Mirna.

»Na Mirni živimo za nogomet. Upam, da tako tudi ostane,« pravi Šmuc. Danes je namreč klub ponosen na prehojeno pot, ki je omogočila, da se v petih starostnih skupinah lahko pohvalijo z več kot 100 aktivnimi otroki, med njimi je tudi nekaj deklet. »Naš glavni cilj je čim več otrok spraviti izza računalnikov in telefonov na igrišče v lepo naravo,« pove Šmuc. Najstarejša selekcija v mirnskem klubu so starejši dečki, U15, ki imajo dva trenerja – Boštjana Kolenca in Marka Pateta. Selekcijo U13 vodi Grega Erman in selekcijo U11 Simon Čulk, Matjaž Mrak je trener selekcije U9, Matjaž Ožek pa je trener najmlajše selekcije U7.

Sicer pa so na Mirni zadovoljni tudi z nogometno infrastrukturo, še pravi Šmuc. Poleg osrednjega igrišča imajo mirnski nogometaši za trening na voljo še tri pomožna igrišča na zelenici in enega na umetni travi, ob praznovanju 50-letnice pa se lahko pohvalijo tudi s tribunami, ki so jih prav včeraj slovesno predali namenu.

»Danes sem srečen,« pa sklene Tintor, ko opazuje, kako sta se nogomet in tukajšnja infrastruktura razvila v petih desetletjih.

J. S.

