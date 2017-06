Nepremičninski sklad objavil razpis za oskrbovana najemna stanovanja

11.6.2017 | 17:00

Brežice - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ima v 15 krajih pod državi v lasti 300 oskrbovanih najemnih stanovanj, je objavil razpis za najem 12 oskrbovanih najemnih stanovanj v stavbi ob brežiškem domu starejših. Na razpis se je možno prijaviti do 10. julija. Mesečna najemnina bo znašala od 274 do 341 evrov.

Z omenjenega sklada so sporočili, da so stanovanja v novo zgrajeni stavbi na Prešernovi cesti ob Domu starejših Brežice namenjena stanovalcem, starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje.

V omenjeni stavbi so sicer pritličje, nadstropje in mansarda, tamkajšnja stanovanja pa se uvrščajo v energetski razred B2. Njihova površina se giblje med 47 in 61 kvadratnimi metri, arhitekturno pa so jih prilagodili za gibalno ovirane ter opremili z dvigalom, držali, s širšimi prehodi in z drugim. Primerna so za bivanje enega ali dveh stanovalcev.

Vsa imajo predprostor, kuhinjo z dnevno sobo, spalnico, kopalnico, balkon in shrambo. Kuhinja je opremljena z lesenim delom, s hladilnikom z zamrzovalnikom in električno kuhalno ploščo, arhitekturno prilagojena kopalnica pa s prho in z držali.

V pritličju so ob opremljenem skupnem prostoru za sestajanje stanovalcev še sanitarije, pralnica in kolesarnica. Za stanovalce bo na voljo 14 parkirnih mest, od teh tri za invalide. Stanovalci bodo morali hkrati z najemnino poravnavati še obratovalne in druge stroške, v stanovanja pa se bodo lahko vselili predvidoma septembra.

Kot je ob gradnji omenjenih stanovanj direktor sklada Florijan Bulovec povedal za STA, so za gradnjo objekta brez opreme in razsvetljave namenil približno 1,1 milijona evrov. Z Občine Brežice pa so sporočili, da že imajo na različnih mestih 34 namenskih najemnih stanovanj za upokojence.

Po podatkih omenjenega nepremičninskega sklada je ta lastnik nekaj več kot 2800 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starostnike v 116 krajih po državi. Sklad je hkrati lastnik 300 oskrbovanih najemnih stanovanj.

Oskrbovana najemna stanovanja imajo v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Litiji, Ljubljani oz. na Brdu, v Ljutomeru, Logatcu, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Trebnjem, Trzinu, Škofljici in Brežicah.

Prvi objekt z oskrbovanimi stanovanji so ob domu starejših v Logatcu zgradili leta 2001, je še poročala STA.

