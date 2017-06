Prvi padel s kolesa, druga z lestve

11.6.2017 | 18:20

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes po 9. uri se je na cesti v Ulici 21. oktobra v Črnomlju pri padcu poškodoval kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in ga odpeljali v zdravstveni dom, poročajo z ReCO Novo mesto.

Dve uri kasneje je v Borštu pri Dvoru (občina Žužemberk) ženska padla z lestve in se poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V Posavju je nedelja minila bolj mirno, z ReCO Brežice o izrednih dogodkih ne poročajo.

M. M.