Vaščani veseli obnovljene kapelice in nove pipe z vaškim izvirom

12.6.2017 | 08:10

Župnik g. Tone Dular je blagoslovil nov vodnjak in obnovljeno kapelico.

Dolnja Stara vas pri Škocjanu - Včeraj so po maši v podružnični cerkvici sv. Trojice slovesno blagoslovili prenovljeno vaško Marijino kapelico, urejeno okolico s kozolčkom za obvestila ter nov lijak za vodo na mestu nekdanje vaške štirne oz. vodnjaka. Blagoslov je opravil škocjanski župnik g. Tone Dular.

Jožica Lindič in Slavko Lindič - dedek slednjega je dal okrog leta 1849 postaviti to Marijino kapelico.

Za vas je to prava pridobitev, saj bo tu center druženja in zbiranja, akcija pa je vaščane že zdaj povezala, kar so pokazali tudi s pravo pogostitvijo, tako da nikomur od prišlekov na prireditev ni bilo treba kuhati nedeljskega kosila.

Obnova kapelice, ki jo je okrog leta 1894 postavil Martin Lindič, ki se je ob poti v Ameriko zaobljubil, da jo postavi, če se srečno vrne, je bila že dolgoletna želja vaščanov. Zanjo so v glavnem skrbeli Lindičevi. Prvič je bila kapelica obnovljena s pomočjo vaščanov leta 1984, ko se je leta 2004 nanjo podrla lipa, pa so zamenjali streho.

Franci Kocjan pri novem vodnjaku.

Zdaj je to željo na sestanku Vaškega odbora Grmovlje izrazila občinska svetnica Jožica Lindič in akcija se je začela. Ustanovili so delovno skupino, ki je naredila načrt, tudi za pridobitev finančnih sredstev. Veliko so prispevali vaščani, nekaj bo primaknila škocjanska občina. Na kapelici so zamenjali okna in vrata, naredili novo fasado in uredili tudi okolico. Marijin kip z Jezusom so očistili, dotrajano prvotno sliko v notranjosti kapelice pa so zamenjali z novo - je delo domačina, slikarja Ferenca Csernika.

Ob tem pa so se vaščani spomnili, da uredijo še prostor nad kapelico, kjer je včasih stala »štirna«. To so ob gradnji bližnje ceste zasuli, zdaj pa so od izvira do lijaka napeljali vaški vodovod. Dolnja Stara vas ima namreč lastni izvir vode nad vasjo. Lijak za vodo je delo devetih primorskih kiparjev, ki so se prejšnji teden že tradicionalno, 10. leto zapored, zbrali na kiparski koloniji pri Franciju Kocjanu v Zagradu. Iz pravega dolenjskega kamna so tako izklesali novo »štirno«, njihovo drugo delo pa krasi bučensko cerkve sv. Matije - tu so obnovili portal ter stopnice.

Ubrano je zapel Gorjanski spev.

Barbara Hočevar, ki je vodila včerajšnjo slovesnost v Dolnji Stari vasi, se je zahvalila vsem vaščanov za trud in sodelovanje, ter podjetjem in posameznikom, ki so sodelovali pri obnovi. Dogodek je popestril nastop skupine Gorjanski spev - fantje so zapeli slovensko himno, pa pesem Studenček ter ob koncu Marija skoz življenje.

Besedilo in foto: L. Markelj

