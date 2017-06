Gorelo v dimniku in avtu, kadilo se je v poslovnem objektu

12.6.2017 | 07:00

Sinoči ob 22.12 uri so v ulici Na žago v Straži gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas in Dolenja Straža so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimniško tuljavo, s termo kamero pregledali okolico dimnika in odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Ob 20.38 je na Leskovški cesti v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, prišlo do pregretja komunikacijskih naprav in zadimljenja prostorov poslovnega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pri Krškem so naprave izključili, prezračili prostore in pregledali objekt s termovizijsko kamero.

Ob 22.35 je pa v Kerinovem grmu, občina Krško, gorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu Dobliče gasilni dom.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP.

M. K.