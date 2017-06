Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj

S podpisa pogodbe z družbo Petrol. (Foto: arhiv občine Črnomelj)

Črnomelj - Na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB-2016) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, ki ga je objavilo ministrstvo za infrastrukturo v začetku septembra 2016 je občina Črnomelj uspešno prijavila operacijo Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj. 21. aprila letos je prejela sklep ministrstva na podlagi katerega so ji dodeljena nepovratna sredstva v višini 649.149,35 evrov, od katerih je 590.797,72 evrov namenjenih za investicijo preko javno-zasebnega partnerstva, 58.352,34 evrov pa za investicijo preko javnega naročila za obnovo streh na treh objektih, ki ga je Občina Črnomelj peljala ločeno, a vzporedno z omenjeno operacijo.

Občina Črnomelj je na razpis prijavila sedem javnih stavb. Na petih stavbah med njimi in sicer v bivšem dijaškem domu Črnomelj skupaj s knjižnico, Osnovni šoli Dragatuš, podružnični šoli Adlešiči, Zdravstveni postaji Vinica in Črnomaljskem gradu bodo izvedli gradbene in tehnološke posege, na dveh stavbah, Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj in Osnovni šoli Milke Šobar Nataše Črnomelj pa le tehnološki posegi, ki zajemo zgolj priklop na novo - daljinsko ogrevanje iz stavbe Bivšega Dijaškega doma Črnomelj.

Na podlagi predhodno izpeljanega Javnega razpisa - podelitev koncesije za izvedbo projekta Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj, katerega predmet je bil izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine Črnomelj, je občina 4. januarja letos koncesijo oddana družbi Petrol d.d., Ljubljana, ki je oddala popolno končno ponudbo. Koncesija se je podelila za obdobje 15 let.

Višina celotne investicije po modelu javno zasebnega partnerstva v vseh sedmih javnih objektih, ki so predmet operacije znaša 1.476.994,31 evrov brez DDV-ja. DDV celotne operacije bo pokril zasebni partner in znaša 324.938,75 evrov. Občina Črnomelj bo kot javni partner k operaciji prispevala delež v višini 146.222,44 evrov.

PREDVIDENI UKREPI

Energetska sanacija stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj skupaj s traktom knjižnice zajema toplotno sanacijo sten in sicer delno iz notranje in delno iz zunanje strani, delno zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo strehe in celovito prenovo kotlovnice s sprehodom iz ELKO na lesno biomaso.

OŠ Mirana Jarca in OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj se energetsko sanirata v manjši meri, saj prijavljena investicija zajema izgradnjo potrebnega toplovoda, vgradnjo toplotne postaje in priklop na kotlovnico iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj, v OŠ Mirana Jarca pa tudi vgradnjo manjkajočih termostatskih ventilov.

Na novejšem delu stavbe OŠ Dragatuš, kjer ni načrtovana dozidava in delna rekonstrukcija, je predvidena toplotna izolacija strehe na šoli in telovadnici, toplotna izolacija ovoja stavbe, delna zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter vgradnja toplotnih črpalk.

V Podružnični šoli Adlešiči bo toplotno izoliran strop proti podstrešju, izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava starega stavbnega pohištva, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

V Zdravstveni postaji Vinica je predvidena toplotna izolacija strehe, toplotna izolacija ovoja stavbe, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

Črnomaljski grad se bo saniral v manjši meri. Predvidena je celovita zamenjava starega stavbnega pohištva, ki se nadomesti z novim, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova plinskih kotlov, ki se nadomestijo s skupno kotlovnico na lesno biomaso za vse uporabnike v stavbi.

PRIHRANKI

Analiza prihrankov, ki bodo doseženi z realizacijo projekta, je pokazala, da se bo z izvedbo naložbe energetska učinkovitost sedmih objektov bistveno izboljšala. Glede na sedanjo rabo energije bo v teh objektih realiziran prihranek v višini malo manj kot 611 MWh, kar glede na sedanjo porabo predstavlja skoraj polovični prihranek, torej se bo raba energije v objektih skoraj prepolovila, poleg tega pa bo po izvedeni naložbi večino potreb po energiji zagotovljenih iz obnovljivih virov energije. Na osnovi prihranka energije se bo z investicijo zmanjšal tudi negativni vpliv na okolje, saj se predvideva, da se bo izpust emisij CO2 zmanjšal skoraj za 294 t/leto.

