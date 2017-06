Sprejem državnih prvakov

12.6.2017 | 10:10

Foto: Gašper Stopar

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica in podjetje Livar, d.d., sta v petek pripravila sprejem za člane ekipe mlajših dečkov B Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica, ki so na zaključnem turnirju državnega prvenstva osvojili naslov državnih prvakov. Državne prvake so sprejeli glavni izvršni direktor podjetja Livar mag. Jože Kaligaro, član uprave Jože Strmole in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad.

Na zaključnem turnirju, ki je potekal športni dvorani na Igu, so nastopili ekipe: SVIŠ-a, ŠD Mokerc IG, RK Gorenje Velenje in rokometaši Krke iz Novega mesta. Najmlajši upi ivanškega rokometa so v finalu premagali vse tri nasprotnike in zanesljivo osvojili naslov državnih prvakov. Drugo mesto so zasedli Novomeščani, tretje Ižanci in četrto Velenjčani.

Sprejema ekipe mlajših dečkov B, ki jo sestavljajo dečki letnika 2005 in mlajši, ki prihajajo iz vseh koncev ivanške občine, so se udeležili tudi trener ekipe Uroš Šparl, pomočnik trenerja Aleksander Polak ter predsednik kluba in ravnatelj stiške šole Marjan Potokar. Občina Ivančna Gorica in podjetje Livar sta igralcem ter vodstvu ekipe podelila posebna spominska darila.

