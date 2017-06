Druženje s Krekovo konjenico Šentjanž

12.6.2017 | 11:10

Foto: I. Valenčak

Foto: I. Valenčak

Loka pri Zidanem mostu - Park Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem mostu je v nedavnem prazničnem nedeljskem dopoldnevu obiskala Krekova konjenica iz Šentjanža, ki vsako leto potuje po meji občine Sevnica.

Konjeniki so privabili množico ljudi, ne samo stanovalcev doma, ampak tudi njihovih svojcev, v spremstvu staršev so prišli otroci, dogodek so obiskali tudi nekateri krajani Loke pri Zidanem Mostu.

»Lep je bil pogled na številčno konjenico, ki je mnoge stanovalce Trubarjevega doma vrnil v spomine, ko so doma še imeli konje. Potrebovali so jih pri delu, mnogim pa je bil konj tudi edino prevozno sredstvo. Zato so jih z veseljem opazovali, božali, jim dajali priboljške, najpogumnejši obiskovalci pa so tudi jezdili. Ena urica skupnega druženja je kar prehitro minila, le še pozdrav v slovo in konji so nadaljevali pot naprej.

In za konec še želja, ki jo je izrekel stanovalec: 'Srečno pot in da bi se drugo leto spet videli!'« je s srečanja sporočila Irena Valenčak iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu.

M. L., foto: Irena Valenčak

