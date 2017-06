Druga koža v Sodražici

12.6.2017 | 12:20

Zakonca Pakiž z avtorico razstave Druga koža, ki je bila najprej na ogled v Ribnici, ta mesec bo v Sodražici, jeseni pa še v Loškem Potoku.

Avtorica razstave Druga koža Nastja Dejak (Foto: M. L.-S.)

Sodražica - V dvorani OŠ Sodražica bodo danes ob 19. uri odprli razstavo Muzeja Ribnica Druga koža. Gre za zanimivo razstavo, ki govori o razvoju spodnjega perila od konca 19. stoletja do danes, soustvarili pa so jo s svojimi spomini in zgodbami o oblačilih sogovornik iz vseh treh občin, kjer ribniški muzej pokriva javno službo, to je občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Razstavo Druga koža je zasnovala etnologinja in kulturna antropologinja iz Muzeja Ribnica Nastja Dejak že za strokovni izpit za kustosinjo leta 2015, intenzivno pa je delala na postavitvi razstave in pripravi spremljajočega kataloga skupno dobre 4 mesece. Razstavo so odprli septembra lani v Rokodelskem centru Ribnica, kjer je bila na ogled do konca maja letos.

Večina razstavljenega perila je iz zbirke Alenke in Filipa Pakiža, ki sta svojo zbirko darovala Muzeju Ribnica leta 2014, nekaj pa je tudi oblačil, ki jih je našla Dejakova. Dejakova je šla na teren predvsem po zgodbe ljudi, ki razstavljene predmete obogatijo, obenem pa tudi po oblačila, ki so jih ljudje nosili v vsakdanjem življenju, saj je bila večina oblačil, ki sta jih zbrala Pakiževa, uporabljena le za kakšne posebne priložnosti, ob nedeljah in praznikih.

Vso razstavljeno spodnje perilo je bilo nekoč nošeno, nosile pa so ga ženske in moški s širšega ribniškega območja. Najstarejši kosi perila segajo v 80. in 90. leta 19. stoletja, največ jih je iz medvojnega obdobja, Dejakova pa je nabrala tudi nekaj sodobnejših, iz 60., 70, in 80. let 20. stoletja.

Razstava se, kot je povedala Dejakova na predstavitvi istoimenskega kataloga, ki je izšel konec marca letos, zaključi s tremi kompleti perila, tangic in modrčkov iz H&M. S tem je želela opozoriti, kot je povedala, kako se je nekoč perilo prilagajalo telesu, danes pa se mora telo prilagajati perilu. Včasih so namreč šivilje prišle na dom, vsakega človeka posebej izmerile in mu naredile oblačilo in tudi perilo po meri, danes pa so oblačila in perilo že izdelani in moramo svoje telo tako spremeniti in prilagoditi, da, kot je povedala, »paše v konfekcijske številke«.

Včasih je bilo perilo veliko in široko, ker ni bilo elastično in je moralo biti večje, da so se lahko ljudje v njem gibali. So pa tudi včasih ženske skrbele, da je bilo perilo lepo in je zato tudi imelo, kot je povedala Dejakova, erotično konotacijo. Moško perilo je služilo samo funkciji, na njem ni bilo nobenih okraskov, žensko pa je bilo pogosto okrašeno s čipkami in takšnem perilu so se ženske tako kot danes, ko denimo ženska obleče nov, lep modrček, ali ima perilo v enaki barvi, dobro počutile, čeprav ga morda ni nihče videl.

Poleg razvoja in zgodovine spodnjega perila, so na razstavi in v katalogu predstavljene tudi zgodbe ljudi vezane na staro spodnje perilo, razstava pa prinaša tudi pedagoške vsebine, ki so namenjene otrokom, da se lahko igrajo, dotikajo, vohajo… Te je Dejakova predstavila tudi v katalogu, v katerem je na koncu z merami, materialom, krajem in datiranim približnim časom uporabe predstavila tudi vsakega od skupno 102 razstavljena kosa perila.

Razstava bo v Sodražici na ogled do 26. junija in sicer ob petkih od 17. do 20. ure, ob nedeljah od 9. do 12. ure in na Tržni dan, 25. junija, od 9. do 16. ure, ta četrtek ob 18. uri pa bo tudi javno vodstvo po razstavi. V začetku oktobra pa bo gostovala še v Loškem Potoku.

M. L.-S.