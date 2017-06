Končal se je Jadranski udar 2017

12.6.2017 | 13:15

Vojašnica Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki (Foto: M. L., arhiv DL)

Cerklje ob Krki - V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki se je končala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2017. Vajo, na kateri je Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja, so v Sloveniji izvedli že šesto leto zapored.

Vajo je organiziralo in vodilo poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva v sodelovanju in s podporo drugih enot Slovenske vojske, na njej pa je sodelovalo 500 udeležencev, med njimi 250 pripadnikov oboroženih sil iz 20 držav zavezništva. Urjenje usmerjevalcev združenega ognja je podpiralo pet različnih tipov helikopterjev iz treh držav in šest različnih tipov letal iz sedmih držav. V petdnevnem intenzivnem usposabljanju, ki se je končalo v petek, so izvedli 741 usmerjanj, od tega 50 v nočnem času.

Usposabljanje 41 skupin usmerjevalcev združenega ognja je sicer potekalo na šestih različnih lokacijah po Sloveniji: na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, kjer so zračna plovila, tanki, minometi in topovi zagotavljali ognjeno podporo, ter na širšem območju Soriške Planine, Glažute pri Gotenici, Loke pri Žusmu - Velika Špička ter na območjih občin Celje in Trbovlje.

M. L.-S.