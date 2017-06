FOTO: MePZ Krka Rocks ob polni luni na Muzejskih vrtovih

12.6.2017 | 14:30

Foto: Boštjan Pucelj

Novo mesto - Po novembrskem premiernem koncertu ob 45-letnici KUD Krka, ko je Mešani pevski zbor Krka prvič predstavil skladbe novomeških pop in rock skupin, so se pevci predstavili tudi širši javnosti.

Novomeški Muzejski vrtovi so bili v sobotnem večeru skoraj premajhni za številne poslušalke in poslušalce, ki so prisluhnili pevcem v družbi skupine Društvo mrtvih pesnikov, zbora OŠ Grm in inštrumentalistov Ernesta Mikliča, Nejca Lukana in Nikola Matošića.

Kot so sporočili organizatorji, so pevke in pevci MePZ Krka pod vodstvom zborovodkinje Urške Damiš predstavili 14 skladb petih novomeških glasbenih skupin, ki jih je za zbor priredil klaviaturist koncerta Ernest Miklič. Kot se za pravi rock koncert spodobi, se je dogodek začel s predskupino. V belih majčkah je nastopilo več kot 60 pevk in pevcev zbora OŠ Grm, ki jih vodi Sonja Čibej. Mladostna, razposajena energija je kar puhtela iz množice grl, skupaj z DMP pa so zapeli skladbi Komu zvoni in Otrok.

Zbor je koncert začel s pesmijo Počasi, ritem pa se je stopnjeval z zares udarno Za naju punca in spet ljubezensko Love song. Seveda niso manjkale niti Plešeš, Voda in Čas skupine Dan D. Vzhajajoča luna, sproščeno vzdušje, topla poletna noč in izjemni svetlobni efekti so pripomogli, da so bili Muzejski vrtovi prav čarobni. Poseben čar je imela tudi skladba Daleč od ponorelega sveta skupine Drevored.

Dogodek ne bi bil popoln, če ne bi Franci Kek slavnostno izvedel uvod komada Raj je raj na Rock Otočcu skupine Rock Otočec in njegovi fantje. Franci je izrazil svoje veselje ob izvedbi, saj skladba ravno v tem času praznuje 20. obletnico nastanka.

Skladbi Ti in jaz ter Ko prižgeš nov dan skupine DMP je izvajal zbor. Na koncu koncerta pa sta DMP in MePZ Krka združila moči in z ritmi pesmi Ti si vse in Rabm dvignila publiko na vrtovih.

Pevke in pevci so dogodek končali s pesmijo Grem domov v Novo mesto skupine Rudolfovo, saj je po mnenju številnih obvezna na dogodku, na katerem je v ospredju novomeška glasba.

Sestavljanje nove pevske zgodbe MePZ Krka loves rock je bilo za člane zbora poseben izziv, ki so ga z veseljem izpeljali, po mnenju številnih poslušalcev tudi odlično. Na že tretjo veliko prireditev na odprtem odru so pevci lahko upravičeno ponosni. S tem projektom postajajo tudi ponosni ambasadorji širše novomeške glasbene scene, so še navedli v izjavi za javnost.

Priprave zbora, sobotni koncert in sproščeno zaključno zabavo je s fotografijami (na ogled v galeriji spodaj) spremljal Boštjan Pucelj.

M. M., foto: Boštjan Pucelj

