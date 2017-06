V Črnomlju bodo prenovili Kidričevo ulico

Črnomelj - Občina Črnomelj in novomeški CGP sta, po poročanju STA, danes podpisala pogodbo za prenovo Kidričeve ulice, ki velja za eno najprometnejših v mestu. Pogodbena vrednost del skupaj z davkom znaša nekaj več kot 610.000 evrov, od tega bo občina nekaj manj kot 100.000 evrov dobila od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kot poroča STA, je črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič na današnji novinarski konferenci po podpisu izvajalske pogodbe povedala, da bodo z deli začeli s šolskimi počitnicami in končali do konca oktobra. Predvidoma bodo obsegala vseh 600 metrov Kidričeve ulice, ki vodi od Viniške ceste mimo stanovanjskih objektov in več trgovin do Osnovne šole Loka, Srednje šole Črnomelj, otroškega vrtca in športno-rekreativnega centra. Prenovili bodo tudi pločnike in vse napeljave oz. mešano in meteorno kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo in električne ter optične vode.

Županja jena tiskovni konferenci poudarila, da so zaradi bližine tamkajšnjih šol in otroškega vrtca izvajalca opozorili, da mora dela do avtobusnega postajališča oz. prvih 400 metrov cestišča prenoviti med šolskimi počitnicami. Ta pa se bo glede ovir, ki jih bo povzročala gradnja, na posebej sklicanem sestanku uskladil s predstavniki okoliških podjetij in ustanov.

Med prenovo bo na Kidričevi ulici otežen promet. Ker se hrupu in prahu povsem ne bo mogoče izogniti, stanovalce, podjetnike in obiskovalce tamkajšnjih ustanov, kot je dejala Čemaš Stjepanovičeva, prosijo za potrpljenje.

Kot poroča STA, so v Črnomlju danes tudi simbolično odprli prenovljeno otroško igrišče Čardak, ki so ga sicer prvotno zgradili pred 35 leti. Naložba je skupaj z davkom znašala nekaj več kot 16.000 evrov, od katerih glavnino je prispevala Krajevna skupnost Črnomelj, 400 evrov so dobili kot donacijo, preostanek pa je pokrila občina.

STA še poroča, da se bodo med šolskimi počitnicami v Črnomlju lotili tudi prenove ograje športnega igrišča v Krpanovi ulici oz. na Dragah, hkrati pa bodo tam zamenjali nekaj športne opreme. Za naložbo bodo skupaj z davkom odšteli nekaj manj kot 2000 evrov.

