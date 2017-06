Župan sprejel najuspešnejše učence

12.6.2017 | 17:30

Udeleženci letošnjega sprejema pri županu. (Foto: občina Sevnica)

Sevnica - Sevniški župan Srečko Ocvirk je danes dopoldan sprejel najuspešnejše učence in učenke vseh sedmih osnovnih šol sevniške občine – OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče ter Glasbene šole Sevnica. Že tradicionalni vsakoletni sprejem je potekal v poročni dvorani sevniškega gradu, udeležilo pa se ga je 35 osnovnošolcev, ki so jih za sprejem pri županu predlagale šole.

Najuspešnejše osnovnošolce letošnje generacije v sevniški občini sta nagovorila župan Srečko Ocvirk in predsednik aktiva ravnateljev, ravnatelj Osnovne šole Blanca mag. Vincenc Frece. Prireditev je glasbeno obogatila violinistka Ana Močnik ob spremljavi pianistke Špele Troha.

Vsi udeleženci sprejema so prejeli pohvale in knjižna darila, po uradnem delu prireditve pa je sledilo še prijetno druženje.

M. L.-S.