Komunalno vozilo povozilo delavca, občanu pa vozilo pobegnilo

12.6.2017 | 18:15

ilustrativna slika (foto: M. L.-S.)

Danes ob 12.46 uri je na Malem Kamnu, občina Krško, komunalno vozilo povozilo delavca. Gasilci PGE Krško so nudili prvo pomoč delavcu in pomagali reševalcem NMP Krško pri oskrbi in prenosu v reševalno vozilo. Reševalci so poškodovanca prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 16.45 uri je v naselju Pleterje, občina Krško, občanu pobegnilo osebno vozilo. Vozilo je obviselo na betonski škarpi. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom vozilo dvignili in ga izvleki nazaj na dvorišče. Poškodovanih ni bilo.

M. L.-S.