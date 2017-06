Zbil otroka

13.6.2017 | 07:00

Sinoči ob 20.33 uru je na cesti Metlika - Novo mesto pri naselju Dolnja Lokvica, občina Metlika, voznik z osebnim vozilom zbil otroka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega otroka oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 17.42 je v Metliki ekipa nujne medicinske pomoči ZD Metlika oskrbela poškodovano osebo ter jo predala dežurni ekipi Helikopterske nujne medicinske pomoči, katera jo je s posadko Letalske policijske enote Maribor prepeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Ob 1.49 je pri naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in obstal na boku pod cesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili pivnike zaradi iztekanja motornih tekočin, z avtodvigalom dvignili vozilo in ga postavili na vozilo vlečne službe. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 18.51 je v naselju Gorenja Pirošica, občina Brežice, sprehajalka med hojo v naravnem okolju padla in si pri tem poškodovala nogo. Reševalci NMP Brežice so ji na kraju nogo imobilizirali in prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA, TP STRAŽNA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Pavlova vas izvod Petrišič med 8:00 in 11:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Dolenje Radulje med 8:00 in 9:00 uro.

M. K.