Na Gorjancih bo pestro

13.6.2017 | 08:30

Na Gorjancih bo konec tedna potekala tradicionalna gorsko-hitrostna dirka. (Foto: A. M., arhiv DL)

Konec tedna bo na sporedu tradicionalna gorsko-hitrostna dirka Gorjanci. Prva domača postaja državnega prvenstva v sezoni šteje tudi za evropski pokal in avstrijsko prvenstvo, zato prireditelji pričakujejo močno udeležbo, za zdaj je prijavljenih 112 voznikov.

Slovenski dirkači so v letošnjem prvenstvu v tej zvrsti avtomobilskega športa nastopili že na treh dirkah, a bo izziv na progi med Dolnjo Težko vodo in Velikim Cerovcem prvi na domačem terenu, poroča STA.

Prireditelji - dirko bosta skupaj izvedla ljubljansko društvo SA-I in Avto športno društvo Novo mesto – so včeraj predstavili nekaj podrobnosti prihajajočega tekmovanja. Kot je izpostavil predsednik organizacijskega odbora Viktor Levec, pričakujejo vsaj 112 dirkačev, polovica jih bo vozila s starodobniki, polovica s sodobnimi dirkalniki. Uradni startni seznam bodo sicer objavili danes.

"Seznam prijavljenih je približno takšen kot lani. Dosegli smo eno večjih številk na naših prireditvah, največ je prijavljenih Avstrijcev, sledijo pa Slovenci. Letos je največ novosti na področju varnosti, postavili smo 220 metrov novih ograj na najbolj izpostavljenih delih, pa tudi preplastili najbolj nevarna mesta," je letošnjo izvedbo dirke pospremil Levec.

Na 4,3 kilometra dolgi progi se bodo dirkači borili za točke slovenskega in avstrijskega prvenstva, dirka pa bo štela tudi za evropsko prvenstvo starodobnih dirkalnikov in evropski gorsko-hitrostni pokal. V slovenski konkurenci je dve od prvih treh dirk dobil Milan Bubnič, ki se veseli tudi prireditve na Gorjancih.

"Gorjanci so vedno zahtevni, dirkači pa se moramo prilagoditi vsakokratnim razmeram. Pohvaliti moram prireditelje, ki so v zadnjih letih res veliko naredili za varnost. Pričakujem, da bo na dirki vse v redu, vzdušje pa je tam tako ali tako vedno odlično," pravi Bubnič.

Priprave na dirkaški konec tedna - začel se bo s petkovimi tehničnimi pregledi ter tudi sestankom krovne mednarodne zveze Fia in domače AŠ 2005 o prihodnosti evropskega pokala - so se že začele. Kot je dejal direktor dirke Samo Golobič, so doslej že pripravili prostore za gledalce, zdaj jih čaka še postavitev proge z ovirami iz gum in dodatnih zaščitnih ograj.

Prireditelji so predstavili tudi možnost bodočega podaljšanja trase, ki bi tako presegla dolžino pet kilometrov, s tem pa bi lahko preizkušnja na Gorjancih kandidirala tudi za uvrstitev v koledar evropskega prvenstva.

Dirkači bodo prvič preizkusili progo na sobotnih uradnih treningih v treh vožnjah, v nedeljo pa bosta na sporedu še dve tekmovalni vožnji, prva ob 10. in druga ob 13. uri.

Lani je zmagal Italijan Stefano Di Fulvio s starodobno formulo Osella PA 9/90, ki je do najhitrejšega časa na tekmovanju prišel tudi z nekaj sreče, saj je dogajanje na vrhu skrojilo tudi deževno vreme. Letos bo lahko branil lansko zmago, saj je prav tako na seznamu nastopajočih, še poroča STA.

J. S.