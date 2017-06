Nesreče, droge, alkohol …

Za dolenjskim, posavskimi in belokranjskimi policisti je pester konec tedna. Med drugim so obravnavali več nesreč, različne vlome in nezakonite prestope državne meje.

Na avtocesti tri nesreče

10. 6. popoldne je voznica policiste obvestila o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo vijugal po vozišču in trčil v varovalno ograjo. Zaradi prometne nesreče je avtomobil na cesti ustavil 74-letni voznik, v njegov avtomobil pa je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila 57-letna voznica. 74-letni voznik in 57-letna voznica sta se v nesreči lažje poškodovala. Po prvih zbranih obvestilih policistov je 34-letni voznik iz okolice Novega mesta, ki je trči v varovalno ograjo, izgubil oblast nad vozilom zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. Povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prav tako 10. 6. se je zgodila prometna nesreča na avtocesti, pri izvozu za Dobruško vas. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Šentjerneja zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Hudo poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Na avtocesti pri Prilipah v smeri proti Obrežju je 10. 6. okoli 21. ure 41-letni voznik osebnega avtomobila vozil po prehitevalnem pasu. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko celotnega smernega vozišča in trči v betonski robnik. Vozilo je odbilo s ceste na zemeljski usek, kjer se je večkrat prevrnilo in obstalo na strehi. V nesreči sta se voznik in 49-letni potnik hudo poškodovala. Iz vozila, v katerem sta po nesreči ostala ukleščena, so ju rešili gasilci. 49-letni potnik je bil zaradi hudih poškodb glave prepeljan v UKC Ljubljana. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vozila je pod vplivom drog

Med kontrolo prometa v Črnomlju so policisti v noči na 11. 6. opazili avtomobil, ki je vozil po levem smernem vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo proti Kanižaricim, v naseljih vozil s hitrostjo več kot 100 km/h in vozil po levem smernem vozišču. Vozila, ki so pripeljala iz nasprotne smeri, so morala v izogib trčenju zapeljati na rob vozišča ali celo z vozišča. Voznik je z nevarno vožnjo nadaljeval, zato so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil Stinger. Avtomobil je prevozil Stinger in se zaradi prerezanih pnevmatik kmalu ustavil. Ko so se policisti s službenim vozilom zapeljali pred avtomobil kršitelja, da bi mu preprečili nadaljnjo vožnjo, je voznik sunkovito speljal in s prednjim delom trčil v službeno vozilo policije. Policisti so ugotovili, da gre za 31-letno voznico iz Črnomlja, ki tudi v nadaljevanju ni upoštevala njihovih ukazov, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva. Na podlagi opravljenega hitrega testa je bilo ugotovljeno, da je vozila pod vplivom prepovedanih drog. Odpeljali so jo v prostore za pridržanje in ji odredili strokovni pregled. Po zaključeni preiskavi bodo 31-letno osumljenko ovadili zaradi kaznivega dejanja Nevarne vožnje v cestnem prometu.

Prometne nesreče kolesarjev in motoristov

Na cesti med Dvorom in Kočevjem se je 10. 6. dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta se lažje poškodovala motorist in potnica. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 47-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. Lažje poškodovanega motorista in 42-letno potnico so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

10. 6. so bili policisti obveščeni, da v novomeški bolnišnici oskrbujejo mladoletnico, ki naj bi se poškodovala pri padcu s kolesom. Zaradi hudih poškodb so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Črnomaljski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je kolesarka dopoldne v naselju Dečina pri vožnji po klancu navzdol med zaviranjem izgubila oblast nad kolesom in padla po vozišču.

11. 6. dopoldne je na Ulici 21. oktobra v Črnomlju 44-letni kolesar zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, zapeljal s ceste in trčil v okno gostinskega lokala. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Brez veljavnih vozniških dovoljenj in pod vplivom alkohola

Med kontrolo prometa v Mirni Peči so policisti 9. 6. okoli 19. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat punto in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 37-letni voznik, ki zaradi preteklih kršitev nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Krški policisti so v noči na 11. 6. v Brezovici pri Podbočju ustavili 36-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,87 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Nepridipravi niso počivali

V kraju Bič na območju Trebnjega so neznanci med 5. 6. in 9. 6. z dvorišča podjetja odtujili večjo količino odpadnega aluminija in dele tovornih vozil. Škode je za okoli 10.000 evrov.

Med 8. 6. in 9. 6. je v Metliki neznanec skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar. Lastnike je oškodoval za več kot 2000 evrov.

V noči na 10. 6. je na Dalmatinovi ulici v Brežicah nekdo skozi odprto okno vstopil v stanovanjsko hišo in odtujil okoli 100 evrov.

Na avtocestnem postajališču Starine je 10. 6. nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanke, ki je v toaletnih prostorih pozabila denarnico in ji odtujil okoli 1200 evrov.

V noči na 11. 6. je v Brezovici pri Mirni neznanec vlomil v gospodarski objekt in odtujil posodo z gorivom in motorno žago. Lastnika je oškodoval za 1300 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Šutni na območju Krškega je med 10. 6. in 11. 6. nekdo odtujil traktorsko prikolico. Lastnik je oškodovan za 700 evrov.

Na meji izsledili štiri tujce

Na mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so policisti 9. 6. med opravljanjem mejne kontrole na podvozju tovornega vozila našli skrit dva državljana Afganistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli. Tujca so predali hrvaškim varostnim organom.

Krški policisti so 10. 6. v bližini avtoceste pri Smedniku izsledili in prijeli mladoletnega državljana Afganistana. Po zaključenem postopku so tujca prepeljali v Azilni dom v Ljubljano.

Brežiški policisti so pri Dobovi 11. 6. izsledili in prijeli državljana Sirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo v Rigoncah. Tujca so predali hrvaškim policistom, so sporočili z novomeške Policijske uprave.

