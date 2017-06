Redarja najprej zmerjal, potem ga je pa še udaril

13.6.2017 | 11:30

Ilustrativna fotografija (Foto: J.S.)

Martin Cerjak (Foto: B. B.)

Krško - S PU Novo mesto so sporočili, da so krški policisti v petek dopoldne dobili obvestilo o tem, da naj bi v Krškem neznanec udaril občinskega redarja in ga poškodoval. "Po prvih zbranih obvestilih policistov je 32-letni moški iz Krškega najprej grozil občinskemu redarju, kasneje pa ga je še udaril in poškodoval po glavi. Policisti bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo," je sporočila Alenka Drenik.

Ker nas je zanimalo, kaj točno se je dogajalo, smo se obrnili na vodjo Medobčinskega inšpektorata - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Martina Cerjaka, ki je povedal nekaj podrobnosti.

Redar ga je poznal

"Redar je opravljal dela nadzora mirujočega prometa v Krškem na parkirnem prostoru pri Občini Krško. K njemu je pristopil 32-letnik, ki ga redar na videz pozna, saj živi v bližini sedeža MI-SPO, in ga pričel zmerjati ter mu groziti s smrtjo. Redar mu je v začetku odgovarjal, potem se je umaknil k drugemu avtomobilu in medtem, ko ga je preverjal, je 32 - letnik pristopil in ga presenetil z udarcem z glavo v obraz ter ga poškodoval, potem pa odšel proti domu v bližini dogodka. Redar je bil tega dne sam, ker je bil njegov kolega na dopustu. Sicer ravno zaradi varnosti redarja delata v paru," je pojasnil Cerjak in dodal, da so fizični obračuni z njihovimi redarji k sreči redki.

Ob tem je omenil, da je imel eden od njih slabo izkušnjo pred leti, ko ga je občan verbalno napadel in ga odrinil. Kakšen je bil epilog tiste zgodbe, pa ni vedel, saj so policiji predali prijavo, a potem niso dobili odgovora, kako se je zadeva zaključila .

Omenil je še, da so verbalni napadi stalnica pri njihovem delu, saj mnogi poskušajo na ta način vplivati na delo pooblaščenih uradnih oseb. Večino konfliktnih situacij rešijo sami, izjemoma pa pokličejo policijo.

"Redarji se lahko ubranijo, če so fizično napadeni. Imajo tudi osnovno usposabljanje in triletno obnavljanje znanja ter občasno usposabljanje v okviru redarskega združenja. Pri sebi imajo solzivec in lisice za vklepanje," je pojasni Cerjak.

Na prvi pogled se zdi, da je delo redarja zelo nehvaležno in sklepamo, da je težko najti ljudi, ki bi ga hoteli opravjljati. "V Posavju redarjev ni težko dobiti, zaradi splošne situacije in urejenosti delovnega razmerja (delo za nedoločen čas). Plača redarja začetnika je okrog 600 evrov neto," je še pojasnil sogovornik.

J. A.

