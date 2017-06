Milijon in pol za sofinanciranje kadrovskih štipendij

Novo mesto - Razvojni center Novo mesto (RCNM) je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v te dneh podpisal pogodbo, vredno 1,5 milijona evrov. S tem je pridobil javno pooblastilo za izvajanje regijske štipendijske sheme v regiji Jugovzhodna Slovenija ter sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v obdobju od 2016 do 2022. Tako se bo 370 mladim, ki so bili v preteklem obdobju vključeni v projekt sofinanciranja kadrovskih štipendij, priključilo še 200 novih.

RCNM že 13 let v okviru regijske štipendijske sheme pridobiva sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij v regiji Jugovzhodna Slovenija. Primarni cilj projekta je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanje v gospodarstvu in s tem preprečevanje odseljevanja mladih iz regije. Vse to posledično povečuje zaposljivost in krepi razvoj regije. Mladi s kadrovskimi štipendijami poleg mesečnih štipendij, ki nekoliko olajšajo strošek, ki jim ga prinese študij, pridobijo tudi praktične izkušnje (znanja, spretnosti in kompetence) že med izobraževanjem preko redne delovne prakse , kar zagotavlja uspešno vključevanje v trg dela. Prehod med izobraževanjem in delom je za mlade tako prožnejši. Za delodajalce je takšno sodelovanje prednost, saj jim omogoča načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela. Število delodajalcev, ki se odločijo za to vrsto sodelovanja, z leti narašča.

Kot so ob tem še sporočili z novomeškega Razvojnega centra, so na svoji spletni strani že objavili Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/2018, ki je namenjen zbiranju ponudb delodajalcev.

