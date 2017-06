Zdravstveni dom dobiva direktorja, most leze v Krko

13.6.2017 | 10:30

Brežice - Brežiški občinski svet je na včerajšnji redni seji soglašal z imenovanjem Dražena Levojevića za direktorja zdravstvenega doma Brežice. Levojević, ki naj bi bil direktor od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2021, je zaposlen na občini Brežice, pred tem je bil direktor Splošne bolnišnice Brežice do imenovanja Nataše Avšič Bogovič na ta položaj. Na včerajšnji seji so Levojevića svetniki podprli večinsko z nekaj pomisleki, največ teh je izrazil Igor Zorčič (SMC).

Svetniki so sprejeli tudi sklep, s katerim omogočajo podeljevanje koncesij na primarni zdravstveni ravni. S sklepom tako dovoljujejo, da manjkajoče zdravnike v zdravstvenem domu Brežice pridobijo s koncesijo.

Sprejeli so tudi program podeljevanja koncesij. A v razpravi pred sprejemom je nekaj svetnikov zahtevalo pojasnila in izrazilo nestrinjanje s predvidenim podeljevanjem koncesij. Glavni pomislek je bil, ali ne pelje to v večjo privatizacijo v zdravstvu.

Svetniki so obravnavali tudi Strategijo turizma v občini Brežice do leta 2021, dokument jim je predstavil dekan Fakultete za turizem Boštjan Brumen.

Občinski svet je med drugim tudi imenoval predstavnike občine v svet zavoda Zdravstveni dom Brežice. Seznanil se je s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je občina Brežice. Svetniki so obravnavali cenik najema prostorov v Domu kulture Brežice in cenik zakupnin za kmetijska zemljišča ter razpravljali o dveh podrobnih prostorskih načrtih.

Pri točki pobude in vprašanja je Aljoša Rovan (IDS) vprašal, koliko stanejo promocijske dejavnosti javnega podjetja Komunala Brežice. Zanimalo ga je tudi, koliko je stalo potovanje občinske delegacije v Pariz in kaj bodo občani imeli od tega potovanja.

Stanka Preskar (SMC) je sporočila svoj in predlog aktiva ravnateljev, po katerem naj bi v občini nekoga zadolžili za organiziranje šolske prehrane. Oseba s to zadolžitvijo naj bi skrbela za dobavo hrane po najkrajši poti od pridelovalca do kuhinje in hkrati zadostila uradnim predpisom in tudi željam šolarjev v zvezi z zdravimi jedilniki.

Jurij Pezdirc je opozoril na problem v stanovanjskem naselju Trnje v Brežicah. Tam je otroško igrišče, na katerega pride veliko obiskovalcev. Koši za smeti so premajhni. Ker so koši brez pokrova, iz njih vrane jemljejo vsebino in igrišče je nasmeteno. Predlagal je, naj pristojni pokrijejo koše za smeti.

Marijan Žibert je predlagal, kot je poudaril, v imenu ROK – Stranke za razvoj občin in krajev, naj občina pomaga pri organiziranju prevozov, da bi tudi starejši ljudje lahko šli v trgovino in po drugih opravkih. Patricia Čular je pojasnila, da se občina Brežice dogovarja za uvedbo projekta Sopotnik tudi na brežiškem območju. K Sopotniku je po njenih besedah že uspešno pristopila občina Sevnica. Župan Ivan Molan je Žibertovo pobudo, ki ji je sledila obrazložitev Čularjeve, označil za dobro in pomembno, kajti v brežiški občini je precej starih prebivalcev.

Darko Udovič (SMC) je izpostavil dva mosta na Krki. Most v Cerkljah ob Krki je poškodovan, kar je tudi deloma posledica prometne nesreče v preteklosti, po kateri so ga popravili za silo. Most na Borštu pa se poseda. Po njem še vozijo tudi težja vozila. Posedanje je verjetna posledica, kot po Udovičevih besedah ugotavljajo domačini, zlomljen del mostne konstrukcije.

Župan Ivan Molan je k temu dejal, da lesene mostove vzdržujejo redno. A popravila na lesenih mostovih ne zdržijo dolgo. Vsekakor bo občina po županovih besedah napotila vzdrževalce na mosta, na katerih poškodbe je opozoril Darko Udovič.

