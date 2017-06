Šentjernejčani uspešni v Lenartu, 25. junija vabijo v Šentjernej

13.6.2017 | 12:40

Ilustrativna slika (Foto: I. V., arhiv DL)

Šentjernej - Člani Kluba za konjski šport Šentjernej so se konec tedna udeležili kasaških dirk na hipodromu Polena v Lenartu.

Kot pravi Lana Zrinjanin, se je v lepem vremenu in dobrem vzdušju odvilo šest posameznih točk sporeda, uspešni so bili tudi Šentjernejčani. Osrednja točka je bila dirka za Pokal Rudolfa Maistra, ki jo dobil domačin Apollo z Francem Lovrenčičem.

V prvi točki sporeda je avtoštart dirke uspel šele v tretjem poskusu. 5. mesto sta si privozila Tibuja NS (IT) in Marko Gorenc s kilometrskim časom 1.22,8 na razdalji 2.100 metrov. V drugi točki sporeda sta se najbolj razveselila 3. mesta Maestral in Vesna Šuštaršič. Dirko sta končala s kilometrskim časom 1.21,2 na razdalji 2.100 metrov. 5. mesto pa sta v tej dirki zasedla Los Angeles in Vito Šadl s časom 1.21,7. Tretja točka sporeda je bila rezervirana za francoske kobile. Anita FR je z Vitom Šadlom osvojila 3. mesto s časom 1.20,7 na razdalji 2.600 metrov.

V četrti točki sporeda so se že tradicionalno v Dirki za pokal Agate pomerile voznice. Nastopilo je pet voznic, med njimi tudi Šentjernejčanka Lana Zrinjanin, ki je z Olivabe (IT) osvojila 4. mesto s kilometrskim časom 1.20,9 na razdalji 1.600 metrov. Za Rucoeo Spritz (IT), ki je v lasti Andreja Simončiča, je sedela Darja T. Dolinšek in osvojila 3.mesto s časom 1.20,7.

25. junija se kasaška karavana seli pod Gorjance, v domači kraj Šentjernej, ko bodo na hipodromu v Šentjerneju v organizaciji Kluba za konjski šport Šentjernej prve letošnje kasaške dirke, na katere lepo vabijo.

L. M.