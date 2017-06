SDH bi iz Krke odpoklical nadzornico, mali delničarji bi višjo dividendo

Novo mesto - Slovenski državni holding (SDH) bi iz nadzornega sveta Krke odpoklical Anjo Strojin Štamparjevo, namesto nje pa imenoval Dimitrija Marjanoviča. O predlogu SDH bodo delničarji odločali na skupščini 6. julija, ko bodo imeli na mizi tudi nov predlog o višini dividende - Društvo mali delničarji Slovenije predlaga, da bi bila ta 3,50 evra bruto na delnico.

Mali delničarji bi tako med delničarje razdelili 112,88 milijona evrov od 142,66 milijona evrov lanskega bilančnega dobička, medtem ko bi se 14,89 milijona evrov preneslo v druge rezerve iz dobička, enak znesek pa preneslo v naslednje leto, izhaja iz dopolnjenega dnevnega reda skupščine, danes objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze in v časniku Delo.

Uprava farmacevta, ki jo vodi Jože Colarič, sicer predlaga, da se med delničarje razdeli 88,7 milijona evrov oz. 2,75 evra bruto na delnico. Lani je dividenda znašala 2,65 evra dividende na delnico.

SDH bi iz nadzornega sveta Krke predčasno odpoklical Strojin Štamparjevo, sicer namestnico prvega nadzornika Jožeta Mermala. Namesto Strojin Štamparjeve, ki bi nadzorni svet zapustila z dnem skupščine, torej 6. julijem, v nadzorni svet predlaga Marjanoviča. Ta bi petletni mandat nastopil dan po skupščini, 7. julija.

"SDH v skladu z dobro prakso korporativnega upravljanja meni, da mora nadzorni svet zagotavljati odgovoren nadzor nad poslovanjem družbe in sprejemanje odločitev v korist družbe. Po mnenju SDH bo s predlagano menjavo v sestavi nadzornega sveta družbe mogoče učinkoviteje doseči navedene cilje," piše v obrazložitvi predloga upravljalca državnega premoženja.

Marjanovič, univerzitetni diplomirani ekonomist z izkušnjami s področja korporativnega upravljanja, po pojasnilih SDH izkazuje temeljito poznavanje problematike uravnavanja likvidnosti, financiranja poslovanja podjetij ter investiranja v različne instrumente denarnega in kapitalskega trga.

"Izredno dobro pozna širšo makroekonomsko sliko in zakonitosti kapitalskih trgov, podkrepljeno z veščinami upravljanja naložbenega portfelja in strateškega planiranja," so poudarili v SDH.

Krka je za SDH izjemno pomembna naložba, v njej ima tretjino svojih sredstev, je sicer v pogovoru za današnjo izdajo časnika Delo dejala članica uprave SDH Nada Drobne Popovič. SDH ima v Krki 16-odstotni delež, na skupščini pa zastopa tudi delež Kada, skupaj nekaj več kot 26 odstotkov.

SDH je po njenih pojasnilih analiziral stanje v farmacevtski dejavnosti, prav tako je pripravil študijo, ali je sprejeta strategija Krke skladna s strategijami v tej branži.

"Z nadzornim svetom in upravo, glede na to, da je sklicana skupščina julija, še nismo imeli rednega kvartalnega sestanka, kjer jim bomo predstavili izsledke naših ugotovitev, dejstvo pa je, da smo lani zaradi padca cene delnice na borzi naložbo v Krki slabili," je dejala članica uprava SDH.

Cena delnice Krke je leta 2016 med vsemi delnicami v portfelju SDH najbolj padla, zato so po njenih besedah resno pristopili k temu in pogledali, kaj dela panoga. Strategija upravljanja iz leta 2013 je za Krko za lani pričakovala 13,5-odstotno donosnost na kapital, dejansko pa je imela Krka lani 7,6-odstotno donosnost.

"Še vedno je dovolj možnosti, da se s spremembami v sami strategiji poslovni trend obrne navzgor in to je tudi naše pričakovanje kot enega največjih delničarjev. Treba bo temeljito pregledati sprejeto strategijo, jo prevetriti in poiskati priložnosti, da bo prišla družba počasi nazaj do dobičkov, ki jih je v preteklosti ustvarjala," je v pogovoru za Delo še povedala Drobne Popovičeva.

Marjanovič je bil član več nadzornih oz. upravnih odborov, trenutno je nadzornik Telekoma Slovenije. V SDH je zaposlen od leta 2000, od 1. aprila 2006 je direktor oddelka za finančno upravljanje, poroča STA.

