14-letni pešec je hudo poškodovan

13.6.2017 | 13:15

Na cesti Novo mesto–Metlika se je v kraju Dolnja Lokvica okoli 20.30 zgodila huda prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 14-letni deček izven prehoda za pešce nenadoma stekel na vozišče, vanj pa je trčil 47-letni voznik osebnega avtomobila. Hudo poškodovanega pešca so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Hudo poškodovan tudi 46-letni moški

Policisti Policijske postaje Krško so bili nekaj pred 13. uro obveščeni o nesreči pri kraju Mali Kamen, kjer naj bi se ena oseba hudo poškodovala. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi 46-letni voznik vozil specialno vozilo za prevoz odpadkov po strmem klancu navzgor. Voznik naj bi izgubil oblast nad vozilom, pri tem je z vozilom zapeljal vzvratno in trčilo v brežino. V nesreči se je hudo poškodoval 34-letni moški, ki se je prevažal na zadnjem delu vozila. Policisti okoliščine še preiskujejo, za specialno vozilo pa je bil odrejen izredni tehnični pregled. Po zaključeni preiskavi bo z ugotovitvami seznanjeno pristojno tožilstvo, so sporočili z novomeške Policijske uprave.

