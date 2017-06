Ženska – še vedno prezrta polovica?

13.6.2017 | 17:00

Novomeška Rastoča knjiga je dobila nov list, tokrat z mislijo Ilke Vašte, slovenske pisateljice, rojene v Novem mestu. (Foto: Bojana Medle, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto)

Novo mesto - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine sta včeraj v Parku Rastoče knjige pri knjižnici pripravila prireditev ob razširitvi novomeške Rastoče knjige in zaključku 2. literarnega natečaja omenjenega pokrajinskega društva. Z literarnim natečajem poezije, kratke proze in dramatike na temo »Ženka – še vedno prezrta polovica?« je društvo podprlo projekt Pozabljena polovica Novega mesta, s katerim se želi novomeška občina pokloniti Novomeščankam, ki so prispevale k razvoju mesta. Na razpis je prispelo 120 besedil 59 avtorjev.

»Tudi letos se je odzvalo največ avtorjev v kategoriji 'odrasli', kjer je 39 udeležencev poslalo 91 besedil, lani je 30 avtorjev prispevalo 66 besedil. V kategoriji 'srednješolci' je sodelovalo 16 dijakov s 26 besedili, v kategoriji 'osnovnošolci' pa smo prejeli le pet prispevkov. Lani se je na ljubezensko temo odzvalo 29 dijakov in 11 učencev, kar kaže, da je bila letošnja tema za učence zelo zahtevna. Prejeli smo tudi dve dramski besedili, vendar obe presegata predpisan obseg, zato ju pri izboru nismo upoštevali in ju zaradi prostora tudi nismo objavili v drugem zborniku našega društva, ki je izšel ob tej priložnosti,« je pojasnila Jožica Jožef Beg, predsednica pokrajinskega slavističnega društva, in dodala, da je bil 2. literarni natečaj zelo uspešen, seznam udeležencev pa potrjuje, da je tudi tokrat prerasel pokrajinske okvire in da je razpis dosegel širši slovenski prostor.

In kdo so nagrajeni avtorji? Med osnovnošolci so izbrali Izo Gorše iz novomeške OŠ Bršljin za spis Ženske še vedno prezrta polovica. Med srednješolci je prvo mesto za pesmi pripadlo Amadeji Kangler iz Srednje šole Slovenska Bistrica in za kratko zgodbo z naslovom Ana Boni Peterle iz Srednje zdravstvene in kemijske šole Šolskega center Novo mesto, drugo za pesmi Emi Terpin iz Klasičnega liceja Primož Trubar Gorica (Italija) in za kratko zgodbo Nini Suljić, tretje mesto za pesniška besedila pa Sari Krnc, obe sta dijakinji omenjene novomeške srednje šole. Med odraslimi sta prvo mesto zasedli Novomeščanka Rezka Povše s pesmijo Tečem z volkovi in Anica Perpar iz Logatca s kratko zgodbo Midve, drugo mesto Novomeščanka Marija Marinka Miklič s kratko zgodbo Vlak odhaja, tretjo nagrado pa je komisija dodelila mlademu pesniku Marcelu Baranji iz Prekmurja.

Udeleženci natečaja so prejeli zbornik, nagrajenci iz osnovne in srednje šole knjižne nagrade, odrasli nagrajenci pa bodo navdih iskali na novomeškem Rudolfovem splavu in na Matjaževi domačiji na Pahi nad Otočcem. Vsi nagrajenci so prejeli tudi darila Mestne občine Novo mesto in Tovarne zdravil Krka.

Novomeška Rastoča knjiga bogatejša za misel Ilke Vašte

Novomeško Rastočo knjigo so obogatili z novim listom, tokrat z mislijo Ilke Vašte, slovenske pisateljice, rojene v Novem mestu, njeni dediči pa so knjižnici podarili njene rokopise, fotografije in pisalni stroj. Novomeški župan Gregor Macedoni je kot pokrovitelj razširitve novomeške Rastoče knjige poudaril pomen projekta Pozabljena polovica Novega mesta, katerega cilj je opozoriti na prispevek žensk k razvoju mesta. Častni gost je bil Ivo Svetina, predsednik Društva slovenskih pisateljev in član upravnega odbora Društva Rastoča knjiga, ki se je v svojem govoru med drugim dotaknil nevključevanja avtoric v literarni kanon, za kar je po njegovem mnenju krivda tudi v izobraževanju, saj je avtoricam vstop v učbenike skoraj onemogočen.

Program prireditve, ki jo je vodila Carmen L. Oven, je bil pester, nastopili so učenci Glasbene šole Marjana Kozine, s pesmijo Nabiralka zvezd pa mlada glasbenika z Gimnazije Novo mesto.

M. Ž., Foto: Bojana Medle

