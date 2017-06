Pustimo talentu, da je v elementu

13.6.2017 | 16:20

Naj učenka šmihelske šole Marija Judež z družino in ravnateljico šole, mag. Ireno Hlača. (Foto: H. M. )

Novo mesto - Zadnji dan letošnjega maja smo na Osnovni šoli Šmihel v Novem mestu pripravili prireditev z naslovom Pustimo talentu, da je v elementu s svečano podelitvijo najvišjih priznanj iz znanja. Prireditev, katere vezni tekst je bil skoraj v celoti v verzih, je zasnovala učiteljica Karmen Jenič. Prireditve so se v šolski telovadnici udeležili učenci, starši, delavci šole, predstavniki sveta staršev in sveta šole ter občine.

Prireditev smo začeli z državno in šolsko himno. Povezovala sta jo gospod Talent Jakob Hvala, ki je prišel na obisk na Osnovno šolo Šmihel, ter Tinkara Bogataj, ki je v vlogi deklice z Rastočo knjigo obiskovalca tudi sprejela ter ga popeljala na ogled šole. V kulturnem programu so se predstavili prvošolci ter tretješolci z recitacijo, Maša Kočevar s pevsko točko ob spremljavi Bora Zirkelbacha na kitari, Laura Hrovatič in Tea Golob v pevskem duetu, s petjem otroški in mladinski pevski zbor, celotni oddelek 4. a pa je s pesmijo prikazal, kako vsako uro angleščine pričakujejo svojo učiteljico. Vse zbrane so na prireditvi navdušili z nastopom tudi gimnastičarji.

Nagovorile so nas ravnateljica šole mag. Irena Hlača, predsednica sveta staršev Alenka Šenk Erpič, ter vodja Urada za družbene dejavnosti dr. Jana Bolta. Mentorji so podelili 68 srebrnih priznanj z različnih področij, ravnateljica pa je učencem, ki jim je uspelo pozlatiti svoje znanje in spretnosti ter doseči največji uspeh – postati državni prvak – podelila 24 zlatih priznanj iz znanja ter izpostavila tiste dosežke na športnem področju, kjer so se učenci uvrstili med prve tri v državi. Prisotni so bili tudi učenci s podružnice, med katerimi sta dva učenca prejela čestitke za uspeh na likovnem natečaju.

Na prireditvi je profesorica športa, Damjana Burgar, razglasila letošnjega športnika šole in športnico šole. Športnik šole je postal devetošolec Vid Rajh, ki je ta naslov osvojil že lani. Vid je vsestranski športnik, v vsakem športu pa izjemno uspešen. Šolo je zastopal v krosu, atletiki, odbojki, košarki, veleslalomu, badmintonu, namiznem tenisu in njegovem paradnem športu – rokometu. V skoku v daljino je postal državni prvak. Športnica šole je postala šestošolka Neža Erpič, ki je trikratna državna prvakinja med posameznicami – v športni gimnastiki, akrobatiki in v skokih na mali prožni ponjavi. Ni pa ostala le pri gimnastiki, sodelovala je tudi v ekipi košarke in v krosu.

Ravnateljica šole je podelila tudi naziv Naj učenec, ki ga je osvojila sedmošolka Marija Judež. Marija je izredno redoljubna, delovna, skrbna, vztrajna in odločna. Odločna, da zna in zmore, več in še več. Je učenka neštetih vrednot, ki jih udejanja v odnosu ob pomoči svojim sošolcem. Na državnih tekmovanjih iz znanja je osvojila kar deset zlatih priznanj, bila pa je tudi na dveh meddržavnih tekmovanjih, in sicer Sanktpeterburški astronomski olimpijadi in meddržavnem tekmovanju v hitrem računanju v Litvi. Marija Judež je bila za naj učenko razglašena že lani, ko je osvojila 8 naslovov državne prvakinje.

Talent je bil vesel, da je bil na obisku v šmihelski šoli, da so učenci pokazali vse, kaj znajo. Tako vesel, da je v sklopu programa prireditve šmihelski šoli poslal tudi pismo, v katerem je med drugim zapisal: »Dajte prostor svojemu talentu, da se razvije, da je v elementu. Tudi tisti, ki niste dobili priznanj, ne bojte se svojih darov in svojih sanj. Človek je najbolj srečen in vesel, ko razvija sam sebe in ni otopel.« Prireditev se je tako zaključila z željo, da vsakega posameznika talent obišče čim pogosteje.

Helena Murgelj

