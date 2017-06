Najuspešnejši učenci Osnovne šole Loka Črnomelj

13.6.2017 | 16:00

Katarina Horvat, Marija Absec, Vid Kavčič

Črnomelj - Tudi letos so učenci Osnovne šole Loka Črnomelj dosegli izjemne uspehe na več področjih. Najuspešnejši učenci 9. razreda to šolsko leto so bili: Katarina Horvat, ki je na tekmovanju iz geografije dosegla zlato priznanje (mentorica Helena Željko); Marija Absec, ki je dosegla zlato priznanje na tekmovanju iz zgodovine (mentorica: Marija Brunskole) in tri srebrna priznanja, in sicer iz biologije, kemije in fizike (mentorice: Alenka Mravinec, Vida Muc in Jožica Kuzma); Gašper Kostelec, ki je dosegel srebrno priznanje iz matematike (mentorica: Darinka Rogina). Na tekmovanju Prvaki znanja so Katarina Horvat, Marija Absec, Rebeka Tomc in Maja Suhorepec (8. r.) kot ekipa pod mentorstvom Marije Brunskole dosegle 4. mesto v državi. Valentina Šuštarič dosegla 2. mesto na mednarodnem likovnem natečaju OŠ Marije Vere (mentorica: Špela Vraničar).

Vid Kavčič

Najuspešnejši učenec to šolsko leto je pa bil Vid Kavčič iz 8. razreda, ki je dosegel pet zlatih priznanj, pri čemer je bil kar štirikrat med tremi najboljšimi učenci v državi. Na tekmovanju iz matematike je pod mentorstvom Darinke Rogina dosegel 1. mesto v državi, iz kemije pod mentorstvom Vide Muc 2. mesto, iz razvedrilne matematike pod mentorstvom Katarine Pavlakovič, in fizike pod mentorstvom Jožice Kuzma pa je dosegel 3. mesto v državi. Zlato priznanje si je pod mentorstvom Darinke Krušič prislužil tudi na tekmovanju iz slovenščine, zato smo se učenci novinarskega krožka odločili, da mu zastavimo nekaj vprašanj.

Koliko časa posvečaš pripravam in učenju pred posameznim tekmovanjem?

»Odvisno od posameznega predmeta. Pri matematiki sem reševal naloge iz preteklih let, kar mi je vzelo kar nekaj časa. Pri slovenščini sem potreboval še več časa, saj je bila največji izziv.«

Čemu posvečaš svoj prosti čas?

»Rad se ukvarjam z matematiko in igranjem na klaviature.«

Imaš v hiši svoj kotiček in dovolj tišine za učenje?

»Ja, svojo sobo, a včasih je tudi ta premalo…«

Si že razmislil o nadaljnjem šolanju in poklicu?

»Ja, po osnovni šoli se bom vpisal na Gimnazijo Črnomelj in potem nadaljeval s študijem na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.«

Dosegel si prvo mesto v državi iz znanja matematike. Kako si se ob tem počutil in kako so se odzvali tvoji domači?

»Bil sem zelo vesel in ponosen nad tem dosežkom, prav tako tudi moji domači.«

Katero zlato priznanje ti je bil največji izziv doseči?

»Največji izziv je bil vsekakor Cankarjevo tekmovanje, torej slovenščina, saj je ta čisto nasprotje matematike. Res se mi zdi zanimivo, da mi je uspelo tudi na tem področju.«

Valentina Šuštarič, 9. b, novinarski krožek OŠ Loka Črnomelj