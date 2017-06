Alarm v zdravstvenem domu

13.6.2017 | 18:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Ob 7.13 se je v zdravstvenem domu v Novem mestu sprožil javljalnik požarov. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto, ki so pregledali prostor in ugotovili da gre za lažni alarm ter ga izklopili.

Padel je z lestve

Ob 12.52 je pri obrezovanju drevja v naselju Podzemelj, občina Metlika, krajan padel z lestve. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v ambulanto oskrbo, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Gasilci rešili govedo

Ob 8.30 so v naselju Orešje nad Sevnico, v občini Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom rešili ujeto govedo iz jasli.

Ob 12.36 pa so v Straži pri Raki, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in zamenjali cilindrični vložek, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo jutri zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 3. in 4. uro na območju TP Čatežke Toplice med 4.30 in 5.30 uro na območju TP Terme 2 ter med 5.30 in 7. uro na območju TP Terme 1.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo, 14. 6. 2017:

-od 7.30 do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE;

-od 11.30 do 13.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

