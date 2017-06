FOTO: Krajevna skupnost Drska praznuje 40 let

14.6.2017 | 07:50

Madi folklorniki so nasmejali.

Novo mesto - Krajevna skupnost Drska, ki je z več kot pet tisoč prebivalci največja v novomeški občini, praznuje 40 let. Ob tem jubileju so včeraj popoldne pri Humanitarnem centru pripravili slovesnost s kulturnim programom.

Vsi dosedanji predsednik KS Drska so prejeli plakete. Na levi župan Gregor Macedoni.

Predsednica KS Drska Mira Retelj se je v nagovoru spomnila začetkov pred štirimi desetletji, ko je KS nastala in so bila pričakovanja krajanov zelo velika - potreb je bilo veliko, od čim prejšnje izgradnje obvoznice, današnje Topliške ceste, do ureditve komunalne infrastrukture, cest, pločnikov, do gradnje blokov itd. Veliko je bilo narejenega tudi s samoprispevki občanov, je spomnila Retljeva ter povedala, da se je številka dva tisoč prebivalcev v 800 gospodinjstvih do danes skoraj potrojila.

Danes je KS Drska urejena spalna soseska s pomembnimi pridobitvami, kot so dva vrtca, osnovna šola, trgovski center, RIC, avtobusna postaja, pokopališče Srebrniče itd. in ni predmestje Novega mesta, kot je pred štirimi desetletji poročal Dolenjski list, je med drugim povedala Retljeva.

Anica Bukovec, predstavnik PGD Šmihel, Betka Jarovič in Mira Retelj.

Župan Gregor Macedoni, tudi krajan KS Drska, je celo dejal, da je Drska že mesto v malem. Naštel je projekte, ki bodo v bližnji prihodnosti izboljšali kvaliteto življenja, od nove Šmihelske obvoznice, do nove zahodne obvoznice, povezovalne brvi čez Krko, kolesarskih stez, do nove železniške postaje Šmihel, celovite energetske obnove obeh vrtcev itd. Tako Retljeva kot Macedoni sta se zahvalila vsem, ki so dejavni v svojem kraju, tudi v mnogih društvih, in prispevajo, da je na Drski živahno in prijetno.

Predsednica Retljeva je v zahvalo za razvoj in ugled KS podelila plakete vsem dosedanjim predsednikom KS Drska, posebne plakete so prejeli: aktivni krajanki Anica Bukovec in Betka Jarovič ter PGD Šmihel, s katerim dobro sodelujejo. Spominsko plaketo je dobil novomeški župan Macedoni. Kot je povedala Retljeva, je svet KS sklenil, da bodo od prihodnjega leta naprej vsako leto ob krajevnem prazniku podelili priznanja zaslužnim krajanom.

Šolski mladinski pevski zbor.

Prireditev, ki so se jo udeležili tudi podžupan Boštjan Grobler, poslanka v DZ RS Urška Ban in mnogi drugi krajani, so s prijetnim kulturnim programom popestrili vrtičkarji ter učenci OŠ Drska z recitacijami, petjem in plesom - predstavila se je folklorna skupina. Program je povezovala Irena Potočar Papež.

KS Drska je v prazničnem letu poskrbela za celostno grafično podobo - na javnem natečaju je zmagala ideja Novomeščanke Katje Keserič Markovič.

Praznovanje krajevnega praznika se bo v soboto nadaljevalo s popoldanskim druženjem krajanov od 14. ure dalje pri prenovljeni čolnarni v Irči vasi.

Besedilo in foto: L. Markelj

