Odstranili sršenje gnezdo

14.6.2017 | 07:00

Sinoči ob 21.07 uri so gasilci Poklicne gasilske enote Krško na Humekovi ulici v Krškem s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo s stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

-od 7.30 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE;

-od 11.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Pijana gora med 8.30 in 13.30 uro; na področju nadzorništvu Sevnica na območju TP Impolje med 8. in 9. uro, na območju TP Križe Boršt med 9.30 in 10.30 uro ter na območju TP Jeperjek med 12.30 in 13.45 uro.

M. K.